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Как шванновские клетки меняют наше понимание боли

Как изменение генов грызунов помогло понять механизм боли
1:30
Здоровье

До недавнего времени считалось, что наша кожа и нервные окончания передают в мозг сигналы о боли, реагируя на внешние раздражители. Однако новое исследование показывает, что боль могут воспринимать и другие клетки.

Как изменение генов грызунов помогло понять механизм боли
Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, CC BY 4.0

Шведские учёные провели эксперименты на грызунах и обнаружили, что шванновские клетки, которые поддерживают и питают нервные волокна, играют важную роль в восприятии боли. Эти клетки вместе с обычными нервными клетками образуют систему, функционирующую как сенсорный орган, который реагирует на механические раздражители.

В ходе эксперимента учёные изменили грызунам генетически модифицированный организм таким образом, чтобы только шванновские клетки отвечали на световые раздражители. Грызуны начали активно реагировать на воздействие: они подёргивали лапками и пытались облизать поражённое место, несмотря на то, что нервная ткань не подвергалась прямой стимуляции.

Когда шванновские клетки были заблокированы, грызуны значительно снизили свою реакцию на механические раздражители. Это открытие указывает на то, что хотя шванновские клетки играют важную роль в обработке некоторых видов боли, они не являются единственным механизмом восприятия боли.

Это исследование может привести к разработке более эффективных методов лечения для пациентов, страдающих от хронических болей.

Уточнения

Шванновские клетки (леммоциты) — вспомогательные клетки нервной ткани, которые формируются вдоль аксонов периферических нервных волокон. Создают, а иногда и разрушают, электроизолирующую миелиновую оболочку нейронов. Выполняют опорную (поддерживают аксон) и трофическую (питают тело нейрона) функции, а также принимают участие в проведении возбуждения по нервным волокнам. Описаны немецким физиологом Теодором Шванном в 1838 году и названы в его честь.
 

Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания. Служит защитным сигналом реального или предполагаемого повреждения тканей или психологического неблагополучия; также боль может быть вызвана нарушениями в работе нервной системы. Выступает одним из симптомов ряда заболеваний.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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