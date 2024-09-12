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Два критических возраста: когда старение наступает особенно резко

Американский профессор выделил у людей основные возрастные вехи старения
2:00
Здоровье

Свежие исследования открыли два ключевых возраста, когда старение человека происходит особенно быстро.

Американский профессор выделил у людей основные возрастные вехи старения
Фото: Wikipedia by sylviebliss, CC BY 4.0

Учёные наблюдали за 108 участниками в возрасте от 25 до 75 лет. На протяжении 1-7 лет они регулярно сдавали анализы, включая мазки с кожи, из полости рта и носа. В ходе исследования было проанализировано 135 000 молекул (РНК, белки, метаболиты) и микробов (бактерии, вирусы, грибки), обитающих в кишечнике и на коже.

Оказалось, что изменения в молекулярном составе происходят неравномерно. Наибольшие скачки отмечаются примерно в 44 и 60 лет. Это открытие может объяснить, почему в эти возрастные периоды возрастает риск различных заболеваний, таких как проблемы с суставами и сердечно-сосудистые расстройства.

Первая волна изменений затрагивает молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и переработкой кофеина, липидов и алкоголя.

Вторая волна связана с молекулами, регулирующими иммунитет, функцию почек и углеводный обмен.

Молекулы, влияющие на старение мышц и кожи, изменяются как в 44, так и в 60 лет.

Ранее считалось, что третий всплеск старения происходит в возрасте около 78 лет, но это исследование не подтвердило этот факт, так как старшие участники были моложе.

Полученные результаты могут помочь в разработке программ для профилактики возрастных изменений, таких как увеличение физической активности в периоды активной потери мышечной массы.

"Я уверен, что мы должны адаптировать наш образ жизни, пока ещё не столкнулись с серьёзными проблемами", — говорит профессор Майкл Снайдер, один из авторов исследования.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.
 

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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