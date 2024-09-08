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Зелёный чай и не только: напитки, которые помогают сохранить молодость

Учёные нашли продукт, замедляющий старение: это чай
1:32
Здоровье

Исследователи из Китая пришли к выводу, что регулярное потребление чая может способствовать замедлению старения. В исследовании участвовали 14 тысяч человек из Китая и Великобритании в возрасте от 30 до 79 лет.

Учёные нашли продукт, замедляющий старение: это чай
Фото: openverse.org by Rod Waddington, CC BY-SA 2.0

Участники делились своими чайными привычками, а специалисты измеряли их артериальное давление, уровень холестерина и процент жира в организме, уделяя особое внимание анализу крови.

Результаты показали, что даже небольшое количество чая может замедлить старение у добровольцев в течение двух лет наблюдений. Самые заметные улучшения были у тех, кто выпивал три чашки чая в день. В то же время у тех, кто не употреблял чай, процесс старения протекал быстрее.

По словам специалистов, в положительном эффекте чая большую роль играют полифенолы, кофеин и теанин, которые благотворно влияют на кишечную микрофлору.

Зелёный чай оказался лидером среди напитков, замедляющих старение, благодаря своему влиянию на метаболизм, сжигание жира и энергию. Он также оказывает положительное воздействие на волосы, кожу и ногти.

На втором месте по эффективности находится чёрный чай, который улучшает кровоснабжение, состояние кожи, волос и ногтей, а также помогает бороться со стрессом. Третье место занимает пуэр, четвёртое — ройбуш.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.
 

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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