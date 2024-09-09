Секреты батата: почему этот овощ должен быть в вашем рационе

Как клетчатка и калий из батата поддерживают сердце и пищеварение

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сладкий картофель — это ценный продукт, который можно смело включать в свой рацион. Батат помогает улучшить общее самочувствие благодаря его питательным свойствам.

Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

В частности, батат богат клетчаткой и калием. Клетчатка способствует выведению "плохого" холестерина, нормализует работу пищеварительной системы и помогает контролировать уровень сахара в крови. Калий, в свою очередь, помогает поддерживать нормальное артериальное давление и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Также батат известен своими укрепляющими свойствами, благодаря высокому содержанию витамина А, который повышает иммунитет. Более того, одна чашка сладкого картофеля содержит в два раза больше суточной нормы бета-каротина — вещества, необходимого для поддержания здоровья глаз и предотвращения различных глазных заболеваний.

Рекомендуется сочетать батат с продуктами, богатыми растительными или животными жирами, так как жиры способствуют лучшему усвоению бета-каротина, преобразующегося в витамин А.

Уточнения

Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель». Ценная пищевая и кормовая культура. Название «батат» заимствовано из языка таино. Помимо клубней, в пищу используются также молодые листья и побеги — их едят как зелень.





Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.



