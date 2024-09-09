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Овсянка для здоровья: важные советы эндокринолога

Как правильно готовить овсянку, чтобы снизить холестерин
1:14
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, как готовить овсянку, чтобы она приносила максимум пользы организму. Врач подчеркнула, что овсянка — это кладезь клетчатки, необходимой для поддержания здоровья микробиома и сердечно-сосудистой системы. Особое внимание она обратила на бета-глюканы, содержащиеся в овсянке. Эти вещества благотворно влияют на состояние кишечника и помогают снижать уровень холестерина в крови.

Как правильно готовить овсянку, чтобы снизить холестерин
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Однако, чтобы получить всю пользу от овсянки, важно правильно её приготовить. Павлова отметила, что использовать нужно только цельные хлопья, а не овсянку в порошке. Самый полезный способ приготовления — залить хлопья тёплой водой на ночь, а утром их подогреть. Такой метод сохраняет больше полезных веществ и улучшает усвоение крупы организмом. По желанию можно добавить в готовую кашу свежие фрукты или ягоды, чтобы увеличить количество витаминов и антиоксидантов в рационе.

Доктор также порекомендовала есть овсянку 2-3 раза в неделю и дополнять рацион продуктами, богатыми белком, чтобы поддерживать здоровье организма в целом.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества. Термин часто используется как синоним «микробиоты» или «микрофлоры», впервые был употреблён в статье 1952 года, посвящённой загрязнению воды стоками из канализации. Собственным микробным сообществом (микробиомом) обладают все экосистемы, начиная от тканей и органов отдельных организмов и заканчивая целыми средами обитания. Микробиом участвует в важнейших экосистемных процессах, способствуя как метаболизму хозяина в локальном масштабе, так и биогеохимическому круговороту питательных веществ в глобальном.
 

Эндокриноло́гия (от греч. ἔνδον — внутрь, κρίνω — выделяю и λόγος — слово, наука) — наука о строении и функции желёз внутренней секреции (эндокринных желёз), вырабатываемых ими продуктах (гормонах), о путях их образования и действия на организм животных и человека; а также о заболеваниях, вызванных нарушением функции этих желёз или действиями этих гормонов. Эндокринология — одна из наиболее молодых и бурно развивающихся отраслей медицины, занимающаяся лечением заболеваний, связанных с нарушениями в эндокринной системе. Проблемы эндокринологии в той или иной степени затрагивают практически все области медицины и тесно связаны с кардиологией, онкологией, офтальмологией, гастроэнтерологией, нефрологией, урологией, неврологией, гинекологией. Эндокринология нашла себе приложение также в ветеринарии и животноводстве.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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