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Эти продукты могут вызывать мигрень: узнайте, что убрать из рациона

Как шоколад и сыр могут спровоцировать мигрень
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Здоровье

Чтобы снизить риск мигрени, врач советует ежедневно пить от 1,5 до 2 литров воды. Кроме того, можно позволить себе до трёх чашек кофе и до шести чашек чая в день.

Как шоколад и сыр могут спровоцировать мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

Тем, кто страдает частыми мигренями, следует обратить внимание на продукты, богатые магнием, такие как миндаль, кешью, шпинат и авокадо. Также стоит включить в рацион источники омега-3 жирных кислот, например, скумбрию, сардины, тунец и лосося.

Дополнительно терапевт рекомендует употреблять такие овощи как капуста, шпинат и брокколи, что также может помочь в профилактике мигреней.

 

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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