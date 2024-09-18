Почему важно пить воду, и как рассчитать свою норму

Признаки обезвоживания и простые способы избежать его

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важно следить за уровнем потребления воды, чтобы избежать обезвоживания, ведь это напрямую влияет на наше самочувствие. Норма воды для каждого человека уникальна и зависит от его питания, уровня активности и даже погодных условий.

Фото: commons.wikimedia.org by MaximBor, CC BY-SA 4.0

Есть простая формула для расчета: нужно выпивать 30-40 мл воды на каждый килограмм массы тела. При этом важно пить воду равномерно в течение дня, и речь идёт именно о чистой воде, а не о напитках вроде соков, газировки или молока.

Чувство жажды чаще всего возникает после употребления солёной пищи, в жаркие дни или после интенсивных физических нагрузок.

Недостаток воды может проявляться в виде сухости во рту, головной боли, раздражительности, усталости и даже судорог. Если же вы постоянно испытываете жажду, это может быть признаком проблем со здоровьем, и в таком случае стоит обратиться к врачу.

Уточнения

Обезвоживание организма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма. Причиной обезвоживания могут быть различные заболевания, в том числе связанные с значительными потерями воды (потоотделение, рвота, диурез, диарея) либо недостаточное поступление воды в организм; работа в условиях нагревающего микроклимата. Также может возникать при острой недостаточности питания. Обезвоживание по причине желудочно-кишечных и других нарушений (особенно диарея) — наиболее распространенная медицинская проблема, встречающаяся у детей младше 5 лет.



