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Почему важно пить воду, и как рассчитать свою норму

Признаки обезвоживания и простые способы избежать его
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Здоровье

Важно следить за уровнем потребления воды, чтобы избежать обезвоживания, ведь это напрямую влияет на наше самочувствие. Норма воды для каждого человека уникальна и зависит от его питания, уровня активности и даже погодных условий.

Признаки обезвоживания и простые способы избежать его
Фото: commons.wikimedia.org by MaximBor, CC BY-SA 4.0

Есть простая формула для расчета: нужно выпивать 30-40 мл воды на каждый килограмм массы тела. При этом важно пить воду равномерно в течение дня, и речь идёт именно о чистой воде, а не о напитках вроде соков, газировки или молока.

Чувство жажды чаще всего возникает после употребления солёной пищи, в жаркие дни или после интенсивных физических нагрузок.

Недостаток воды может проявляться в виде сухости во рту, головной боли, раздражительности, усталости и даже судорог. Если же вы постоянно испытываете жажду, это может быть признаком проблем со здоровьем, и в таком случае стоит обратиться к врачу.

Уточнения

Обезвоживание организма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма. Причиной обезвоживания могут быть различные заболевания, в том числе связанные с значительными потерями воды (потоотделение, рвота, диурез, диарея) либо недостаточное поступление воды в организм; работа в условиях нагревающего микроклимата. Также может возникать при острой недостаточности питания. Обезвоживание по причине желудочно-кишечных и других нарушений (особенно диарея) — наиболее распространенная медицинская проблема, встречающаяся у детей младше 5 лет.
 

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью. Вода является продуктом горения (окисления) водорода при реакции с кислородом, но также может выступать конечным результатом и иных химических реакций, таких как горение углеводородов и других органических соединений.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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