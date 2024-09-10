Эти продукты нельзя смешивать с гречкой — иначе она станет вредной

Почему сочетание гречки и сахара вредно для здоровья

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гречка действительно полезна для организма, но не все её сочетания с другими продуктами благоприятны для здоровья, утверждает диетолог Михаил Гинзбург.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Эксперт подчёркивает, что самая ценная разновидность гречки — ядрица. Полезна такжа дроблёная гречка. Однако если крупа слишком мелкая, это не всегда хорошо, так как она быстрее переваривается в желудочно-кишечном тракте. Для пользы лучше, чтобы этот процесс длился дольше.

Гречка прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами и молочными продуктами, добавляет Гинзбург. Однако смешивать её с сахаром не рекомендуется — в таком виде блюдо теряет свои полезные свойства и даже может нанести вред.

Эта крупа особо полезна для людей, страдающих диабетом, ожирением, атеросклерозом, артериальной гипертонией и многими другими заболеваниями.

Уточнения

Гречневая крупа может означать:



Ядрица — гречневая крупа из цельных зёрен.

Продел (сечка) — гречневая крупа из толчёных зёрен.

Велигорка — исторически существовавшая гречневая крупа мелкого помола.

Смоленская крупа — исторически существовавшая гречневая крупа.

Большинство даосских школ придерживается мнения о значительной важности питания для физического, умственного и духовного здоровья. Существуют сведения о даосских практиках поста или голодания бигу (буквально «исключающих злаки»), основанных на веровании в то, что таким образом можно достичь бессмертия.



