Эти продукты нельзя смешивать с гречкой — иначе она станет вредной

Гречка действительно полезна для организма, но не все её сочетания с другими продуктами благоприятны для здоровья, утверждает диетолог Михаил Гинзбург.
Эксперт подчёркивает, что самая ценная разновидность гречки — ядрица. Полезна такжа дроблёная гречка. Однако если крупа слишком мелкая, это не всегда хорошо, так как она быстрее переваривается в желудочно-кишечном тракте. Для пользы лучше, чтобы этот процесс длился дольше.
Гречка прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами и молочными продуктами, добавляет Гинзбург. Однако смешивать её с сахаром не рекомендуется — в таком виде блюдо теряет свои полезные свойства и даже может нанести вред.
Эта крупа особо полезна для людей, страдающих диабетом, ожирением, атеросклерозом, артериальной гипертонией и многими другими заболеваниями.
Гречневая крупа может означать:
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