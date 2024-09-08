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Учёные нашли объяснение спонтанным действиям мозга

Nature Communications: учёные проанализировали природу спонтанных действий мозга
1:01
Здоровье

В исследовании, недавно опубликованном в журнале Nature Communications, были исследованы спонтанные действия мозга. Учёные обнаружили, как эти действия возникают без внешнего стимула и выявили причину медленного нарастания нейронной активности перед началом движения.

Nature Communications: учёные проанализировали природу спонтанных действий мозга
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Джейк Гавенас и его коллеги из Института мозга при Университете Чепмена продемонстрировали, что сеть быстро изменяющихся нейронов может создавать медленные колебания на уровне нейронных популяций. Исследование моделировало спонтанную активность в нейронных сетях и сравнивало её с записями активности у людей.

Согласно результатам исследования, медленные колебания в нейронной активности могут инициировать движение, несмотря на быстрые изменения в отдельных нейронах. Это открытие предлагает новый взгляд на механизм, лежащий в основе спонтанных действий, и может объяснить, как формируются подобные медленные колебания в мозге.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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