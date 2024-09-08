Учёные разработали метод выявления скрытых океанических микробов-источников лекарств

Группа учёных из Южного методистского университета под руководством Александра Чейза разработала метод Small Molecule In situ Resin Capture (SMIRC) для изучения океанических микробов и их природных продуктов, сообщает Science Daily.
Эта методика позволяет учёным собирать химические соединения прямо из океана, без необходимости культивировать микробы в лабораторных условиях — процесс, который ограничивал открытия в последние десятилетия. SMIRC применяет абсорбирующую смолу HP-20 для захвата химических веществ, выделяемых океаническими микробами, что помогает ученым выявлять потенциально полезные соединения для фармацевтического применения.
В ходе испытаний у побережья Сан-Диего SMIRC обнаружил антибиотик и хризоэриол, антибактериальное соединение растительного происхождения. Модифицированная версия метода также выявила аплизиопсен А, что подчёркивает эффективность этого подхода.
Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.
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