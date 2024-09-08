Учёные разработали метод выявления скрытых океанических микробов-источников лекарств

Science Daily: метод SMIRC поможет изучать океанические микробы

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа учёных из Южного методистского университета под руководством Александра Чейза разработала метод Small Molecule In situ Resin Capture (SMIRC) для изучения океанических микробов и их природных продуктов, сообщает Science Daily.

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Эта методика позволяет учёным собирать химические соединения прямо из океана, без необходимости культивировать микробы в лабораторных условиях — процесс, который ограничивал открытия в последние десятилетия. SMIRC применяет абсорбирующую смолу HP-20 для захвата химических веществ, выделяемых океаническими микробами, что помогает ученым выявлять потенциально полезные соединения для фармацевтического применения.

В ходе испытаний у побережья Сан-Диего SMIRC обнаружил антибиотик и хризоэриол, антибактериальное соединение растительного происхождения. Модифицированная версия метода также выявила аплизиопсен А, что подчёркивает эффективность этого подхода.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

