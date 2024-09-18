Вся правда о кофе: 5 популярных заблуждений, которые вас удивят

Эксперт развенчал 5 известных мифов о кофе

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — это напиток, окутанный множеством мифов, но эксперт Сергей Бабуров помог развеять пять наиболее распространённых заблуждений, которые окружают его:

Фото: flickr.com by Демион, CC BY 2.0

Первое заблуждение: "В тёмной обжарке больше кофеина". На самом деле чем дольше обжариваются кофейные зерна, тем меньше кофеина в них остаётся. Процесс обжарки вытягивает этот стимулятор, снижая его содержание.

Второй миф связан с эспрессо. Часто можно услышать, что в нём больше кофеина, чем в обычном кофе. Однако, как объясняет Бабуров, сильный вкус эспрессо создаётся исключительно за счёт метода его приготовления, а не за счёт повышенного содержания кофеина.

Третий миф утверждает, что кофе помогает быстро протрезветь. Это утверждение также неверно. Хотя кофе может бодрить, он никак не влияет на скорость вывода алкоголя из организма.

Четвёртое заблуждение связано с декофеинизированным кофе. Считается, что он не содержит кофеина вовсе, однако в нём все же остаётся около 1-3 % этого вещества, объяснил эксперт.

Пятое, и последнее, заблуждение касается времени употребления кофе. Многие пьют его сразу после пробуждения, думая, что это лучший момент. Но Бабуров отмечает, что в это время уровень кортизола (гормона стресса) уже высок, и кофе может уменьшить его действие, что приведёт к повышению уровня стресса. Лучше подождать хотя бы полчаса после пробуждения, прежде чем выпить первую чашку.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.





Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов. Биологически активный глюкокортикоидный гормон стероидной природы, то есть в своей структуре имеет стерановое ядро. Кортизол секретируется наружным слоем (корой) надпочечников под воздействием адренокортикотропного гормона (АКТГ — гормон гипофиза). Секреция АКТГ, в свою очередь, стимулируется соответствующим рилизинг-фактором гипоталамуса (КРГ — кортикотропин-рилизинг-гормон, или кортиколиберин).



