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Вся правда о кофе: 5 популярных заблуждений, которые вас удивят

Эксперт развенчал 5 известных мифов о кофе
1:37
Здоровье

Кофе — это напиток, окутанный множеством мифов, но эксперт Сергей Бабуров помог развеять пять наиболее распространённых заблуждений, которые окружают его:

Эксперт развенчал 5 известных мифов о кофе
Фото: flickr.com by Демион, CC BY 2.0
  • Первое заблуждение: "В тёмной обжарке больше кофеина". На самом деле чем дольше обжариваются кофейные зерна, тем меньше кофеина в них остаётся. Процесс обжарки вытягивает этот стимулятор, снижая его содержание.
  • Второй миф связан с эспрессо. Часто можно услышать, что в нём больше кофеина, чем в обычном кофе. Однако, как объясняет Бабуров, сильный вкус эспрессо создаётся исключительно за счёт метода его приготовления, а не за счёт повышенного содержания кофеина.
  • Третий миф утверждает, что кофе помогает быстро протрезветь. Это утверждение также неверно. Хотя кофе может бодрить, он никак не влияет на скорость вывода алкоголя из организма.
  • Четвёртое заблуждение связано с декофеинизированным кофе. Считается, что он не содержит кофеина вовсе, однако в нём все же остаётся около 1-3 % этого вещества, объяснил эксперт.
  • Пятое, и последнее, заблуждение касается времени употребления кофе. Многие пьют его сразу после пробуждения, думая, что это лучший момент. Но Бабуров отмечает, что в это время уровень кортизола (гормона стресса) уже высок, и кофе может уменьшить его действие, что приведёт к повышению уровня стресса. Лучше подождать хотя бы полчаса после пробуждения, прежде чем выпить первую чашку.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов. Биологически активный глюкокортикоидный гормон стероидной природы, то есть в своей структуре имеет стерановое ядро. Кортизол секретируется наружным слоем (корой) надпочечников под воздействием адренокортикотропного гормона (АКТГ — гормон гипофиза). Секреция АКТГ, в свою очередь, стимулируется соответствующим рилизинг-фактором гипоталамуса (КРГ — кортикотропин-рилизинг-гормон, или кортиколиберин).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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