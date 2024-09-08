Учёные разработали гель, который останавливает кровь за секунду

Американская фирма Cresilon разработала гель Traumagel, целью которого является прекращение кровотечения в случае серьёзных травм.
Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США уже дало свое одобрение этому средству, сообщает портал Futurism.
Отличительной чертой этого геля является то, что он создан на основе водорослей и представлен в уже готовых к использованию шприцах.
Этот продукт отличается от традиционных методов остановки кровотечений, таких как тугие повязки и жгуты, потому что не требует давления на рану и действует в течение нескольких секунд.
Это вещество, которое по своей структуре напоминает соус, вводится с помощью шприца в рану. После того, как оно попадает на кровоточащую область, оно способствует образованию естественных сгустков крови, которые быстро останавливают кровотечение.
Кроме того, подчёркивается, что этот гель безопасен и не требует прямого контакта с раной или кровью пациента.
Кровотече́ние — истечение крови из кровеносной системы. В зависимости от того, какая часть кровеносной системы повреждена, может быть артериальным, венозным или капиллярным.
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