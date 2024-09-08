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Учёные разработали гель, который останавливает кровь за секунду

Futurism: гель предназначен для остановки кровотечения в случае серьёзных травм
1:06
Здоровье

Американская фирма Cresilon разработала гель Traumagel, целью которого является прекращение кровотечения в случае серьёзных травм.

Futurism: гель предназначен для остановки кровотечения в случае серьёзных травм
Фото: pixabay.com by saulhm, PDM

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США уже дало свое одобрение этому средству, сообщает портал Futurism.

Отличительной чертой этого геля является то, что он создан на основе водорослей и представлен в уже готовых к использованию шприцах.

Этот продукт отличается от традиционных методов остановки кровотечений, таких как тугие повязки и жгуты, потому что не требует давления на рану и действует в течение нескольких секунд.

Это вещество, которое по своей структуре напоминает соус, вводится с помощью шприца в рану. После того, как оно попадает на кровоточащую область, оно способствует образованию естественных сгустков крови, которые быстро останавливают кровотечение.

Кроме того, подчёркивается, что этот гель безопасен и не требует прямого контакта с раной или кровью пациента.

Уточнения

Кровотече́ние — истечение крови из кровеносной системы. В зависимости от того, какая часть кровеносной системы повреждена, может быть артериальным, венозным или капиллярным.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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