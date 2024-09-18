Перец чили: секретное оружие для похудения и иммунитета

Как перец чили влияет на пищеварение и работу мозга

Биотехнолог Дмитрий Куликов поделился информацией о пользе перца чили. По его словам, этот острый овощ содержит множество ценных витаминов и минералов, таких как холин, тиамин, ниацин, фолиевая и аскорбиновая кислоты, бета-каротин, рибофлавин, пиридоксин, а также марганец, цинк, железо, фосфор и кальций.

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Регулярное употребление чили помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, ускоряет обмен веществ и эффективно борется со стрессом.

Куликов также отметил, что перец чили положительно влияет на иммунитет, стимулирует кровообращение, улучшает работу мозга и печени. Он может быть полезен при таких состояниях, как бессонница, аллергические реакции, простудные заболевания, атеросклероз, гепатит и бронхиальная астма.

Однако биотехнолог предупреждает, что чрезмерное употребление этого острого продукта может представлять опасность. Чили способен вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и привести к кислотному рефлюксу. Если его сок попадёт на слизистые оболочки или в открытую рану, это может вызвать сильное жжение и даже приступ удушья.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.





Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы. Основные химические элементы аминокислот — это углерод (C), водород (H), кислород (O) и азот (N), хотя другие элементы также встречаются в радикале определенных аминокислот. Известны около 500 встречающихся в природе аминокислот (хотя только 21 используется в генетическом коде). Аминокислоты могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в которых один или несколько атомов водорода заменены на аминогруппы.



