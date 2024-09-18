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Чем полезна и может удивить груша

Груша: состав, калорийность и влияние на организм
1:29
Здоровье

Груши — это настоящие природные суперфуды, утверждают диетологи. Эти сочные фрукты богаты витаминами и минералами, которые приносят организму массу пользы. В 100 граммах груши содержится около 3 граммов клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы, а также совсем немного жиров (0,12 г), белков (0,38 г) и углеводов (15,46 г).

Груша: состав, калорийность и влияние на организм
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 4.0

Груша — отличный выбор для тех, кто следит за своим весом. Этот фрукт низкокалорийный (всего 47 ккал на 100 граммов) и дарит чувство сытости на долгое время, что помогает избегать переедания.

Ещё одним важным преимуществом груши является её содержание антиоксидантов и полифенолов, включая флавоноиды, которые являются источником витамина C — важного элемента для иммунитета и общего здоровья.

Кроме того, груши богаты магнием, калием и железом. Эти минералы помогают поддерживать нормальный уровень артериального давления и обеспечивают организм необходимыми компонентами для выработки красных кровяных телец.

Также стоит отметить, что груши содержат фруктозу, которая, в отличие от глюкозы, не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Это делает груши безопасными для диабетиков.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

 

Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale — руда) — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент. Минерал может находиться в любом агрегатном состоянии, при этом большинство минералов — твёрдые тела. Минералы подразделяют на имеющие кристаллическую структуру, аморфные и минералы, имеющие внешнюю форму кристаллов, но находящиеся в аморфном состоянии (метамиктные минералы).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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