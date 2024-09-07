Учёные раскрыли, кому грозит рак толстой кишки

CGH: ранний колоректальный рак может быть связан с числом старших братьев и сестёр

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Нью-Йорка провели крупное исследование, которое обнаружило интересную связь между числом старших братьев и сестёр и повышенным риском развития раннего колоректального рака. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале *Clinical Gastroenterology and Hepatology*.

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В ходе исследования были изучены данные около полумиллиона взрослых американцев. Учёные исключили влияние таких факторов риска, как наследственная предрасположенность, избыточный вес и курение. Было установлено, что вероятность ранней диагностики колоректального рака у людей с двумя и более старшими братьями или сестрами на 50% выше по сравнению с теми, кто рос без старших братьев или сестёр.

Эксперты предполагают, что одной из причин этой взаимосвязи могут быть частые детские инфекции, передающиеся от старших детей к младшим. Контакт с патогенными микроорганизмами может нарушать микрофлору кишечника и способствовать развитию рака. Кроме того, частые инфекции в детстве могут приводить к увеличенному использованию антибиотиков, что, как показали предыдущие исследования, также связано с повышенным риском развития колоректального рака.

По данным Всемирной организации здравоохранения, колоректальный рак занимает третье место среди наиболее распространённых видов рака как у мужчин, так и у женщин. Это исследование подчёркивает необходимость дальнейшего изучения факторов риска и разработки мер профилактики данного заболевания.

Уточнения

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.

Вследствие неточного перевода английского термина (англ. colorectal cancer) часто обобщённую группу таких опухолей называют упрощённо колоректальным раком, хотя в русском языке это более узкий термин (не включающий в себя, в частности, лимфому толстого кишечника); английский же термин охватывает также и рак прямой кишки.

