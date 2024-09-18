Как маска EBCare помогает следить за вашим дыханием и здоровьем

"Умная" маска с сенсорами фиксирует уровень воспаления в дыхательных путях

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские маски по-прежнему остаются неотъемлемой частью жизни многих людей, особенно в свете продолжающихся эпидемий и появления новых заболеваний. Однако учёные из Калифорнийского технологического института предложили инновационное решение: умная маска, оснащённая сенсорами, способная анализировать дыхание человека и предоставлять данные о его состоянии здоровья.

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Эта маска, известная как EBCare, была разработана для мониторинга респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), астма, а также инфекций, которые могут возникнуть после COVID-19. Но её возможности этим не ограничиваются — устройство также анализирует состав выдыхаемого воздуха, чтобы определить уровни различных химических веществ. Это позволяет маске измерять содержание алкоголя в дыхании, предлагая доступную альтернативу алкотестерам.

Все данные передаются на смартфон пользователя, обеспечивая лёгкий доступ к информации о состоянии организма. В ходе тестирования маска доказала свою точность: она успешно фиксировала уровень нитритов в выдохе у пациентов с астмой и ХОБЛ — вещества, ассоциируемые с воспалительными процессами в дыхательных путях.

Уточнения

Пандеми́я COVID-19 — пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на 4 августа 2024 года зарегистрировано свыше 775 миллионов случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 7 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории.



