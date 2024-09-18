Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синоптик рассказал, когда москвичам ждать похолодания: "Скачок в 10 градусов"
Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских
Готовим вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом
Как понять, что тыквы можно убирать с огорода
Эксперт развенчал 5 известных мифов о кофе
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную страны в нетрезвом виде
Почему задние колёса важны при установке новых шин
Как сохранить укладку свежей и объемной весь день: лайфхаки экспертов
Московский планетарий показал лучшие фото лунного затмения

Как маска EBCare помогает следить за вашим дыханием и здоровьем

"Умная" маска с сенсорами фиксирует уровень воспаления в дыхательных путях
1:21
Здоровье

Медицинские маски по-прежнему остаются неотъемлемой частью жизни многих людей, особенно в свете продолжающихся эпидемий и появления новых заболеваний. Однако учёные из Калифорнийского технологического института предложили инновационное решение: умная маска, оснащённая сенсорами, способная анализировать дыхание человека и предоставлять данные о его состоянии здоровья.

"Умная" маска с сенсорами фиксирует уровень воспаления в дыхательных путях
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эта маска, известная как EBCare, была разработана для мониторинга респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), астма, а также инфекций, которые могут возникнуть после COVID-19. Но её возможности этим не ограничиваются — устройство также анализирует состав выдыхаемого воздуха, чтобы определить уровни различных химических веществ. Это позволяет маске измерять содержание алкоголя в дыхании, предлагая доступную альтернативу алкотестерам.

Все данные передаются на смартфон пользователя, обеспечивая лёгкий доступ к информации о состоянии организма. В ходе тестирования маска доказала свою точность: она успешно фиксировала уровень нитритов в выдохе у пациентов с астмой и ХОБЛ — вещества, ассоциируемые с воспалительными процессами в дыхательных путях.

Уточнения

Пандеми́я COVID-19 — пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на 4 августа 2024 года зарегистрировано свыше 775 миллионов случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 7 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Последние материалы
С какой информацией стоит ознакомиться перед покупкой дешёвого тура
Как перец чили влияет на пищеварение и работу мозга
"Умная" маска с сенсорами фиксирует уровень воспаления в дыхательных путях
Как ухаживать за клубникой в сентябре
Способы зонирования однокомнатной квартиры для семьи с ребёнком
Как улучшить вкус чизкейка: добавьте эти ингредиенты
Туроператоры предлагают новые выгодные туры на северные курорты Египта
Три ошибки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту машины
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Чемпион НБА получил по голове от одного из фанатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.