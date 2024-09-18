Диетолог раскрыла, почему замороженные овощи бывают полезнее свежих

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда речь заходит о пользе овощей, у многих возникает вопрос: какие из них предпочтительнее — свежие или замороженные? По словам диетолога Елены Соломатиной, замороженные овощи имеют ряд преимуществ, которые делают их отличным выбором для ежедневного рациона.

Фото: unsplash.com by Vishang Soni, PDM

Во-первых, важно отметить, что замороженные овощи могут быть даже полезнее свежих. В процессе транспортировки и хранения свежие овощи теряют значительное количество витаминов и минералов, тогда как замороженные продукты обрабатываются прямо в местах их выращивания, что позволяет сохранить максимум питательных веществ.

Ещё одним плюсом является то, что замороженные овощи можно готовить без добавления масла, что делает их более лёгкими и полезными. Кроме того, замороженные продукты зачастую мягче на вкус и лучше усваиваются организмом. Это особенно полезно для тех, кто имеет проблемы с перевариванием свежей растительной пищи, так как заморозка делает клетчатку более нежной и деликатной для пищеварительной системы.

Диетолог также отметила, что блюда из замороженных овощей могут стать отличной альтернативой для тех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни и контролировать потребление жиров.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника). Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.





Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.



