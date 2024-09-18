Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан готов усилить позиции на энергетическом рынке Европы
Укладка без вреда: термозащита и ее роль в уходе за волосами
Как водителям опознать некачественный бензин
Почему помидоры и огурцы несовместимы в салатах
Ненужные элементы декора, которые портят впечатление о квартире
ВЦИОМ: 33% россиян не взяли летний отпуск в 2024 году
Опасный садовый вредитель — уховёртка: проверенные методы борьбы
Как приготовить сочный кабачковый пирог с ветчиной и сыром
Как физическая активность может улучшить здоровье глаз

Диетолог раскрыла, почему замороженные овощи бывают полезнее свежих

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих
1:21
Здоровье

Когда речь заходит о пользе овощей, у многих возникает вопрос: какие из них предпочтительнее — свежие или замороженные? По словам диетолога Елены Соломатиной, замороженные овощи имеют ряд преимуществ, которые делают их отличным выбором для ежедневного рациона.

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих
Фото: unsplash.com by Vishang Soni, PDM

Во-первых, важно отметить, что замороженные овощи могут быть даже полезнее свежих. В процессе транспортировки и хранения свежие овощи теряют значительное количество витаминов и минералов, тогда как замороженные продукты обрабатываются прямо в местах их выращивания, что позволяет сохранить максимум питательных веществ.

Ещё одним плюсом является то, что замороженные овощи можно готовить без добавления масла, что делает их более лёгкими и полезными. Кроме того, замороженные продукты зачастую мягче на вкус и лучше усваиваются организмом. Это особенно полезно для тех, кто имеет проблемы с перевариванием свежей растительной пищи, так как заморозка делает клетчатку более нежной и деликатной для пищеварительной системы.

Диетолог также отметила, что блюда из замороженных овощей могут стать отличной альтернативой для тех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни и контролировать потребление жиров.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника). Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.
 

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Белить или не белить деревья осенью? Разбираемся в правилах и нюансах
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Последние материалы
Как физическая активность может улучшить здоровье глаз
На Покровском направлении после 10 дней боёв освобождён город Украинск
Коровашков считает, что допинг ему могли подсыпать соперники
ФАС выявила сговор на торгах в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"
От песка до солнца: как подобрать полотенце, которое прослужит весь сезон
Чтобы шарлотка получилась пышной, добавьте в тесто кабачок
"АвтоВАЗ": цена новой Lada Vesta с ESC начинается от 1,5 млн рублей
Центробанк не планирует смягчение монетарной политики в ближайшем будущем
Как сузить поры с помощью белковой маски: инструкции и советы по применению
Враги картошки на хранении: 7 главных причин, почему она может не дожить до весны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.