Почему кофе помогает работать мозгу: мнение невролога

Невролог объяснил, какая доза кофе для человека безопасна

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — это не только вкусный напиток, но и способ поддержать работу мозга. По словам невролога Виктора Мартынова, умеренное потребление кофеина может улучшить наши когнитивные способности.

Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM

"Кофе помогает лучше концентрироваться, улучшает кратковременную память и повышает уровень внимания, благодаря его воздействию на центральную нервную систему", — объясняет доктор.

Кроме того, кофеин способен улучшить настроение, стимулируя выработку "гормонов счастья" — серотонина и дофамина. Это снижает вероятность депрессии.

Но это ещё не всё. По словам невролога, кофеин содержит антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от повреждений. Однако стоит помнить о дозировке. Эксперт рекомендует не превышать суточную норму в 400 мг кофеина — это примерно 4 чашки по 200 мл. Причём содержание кофеина может варьироваться в зависимости от сорта и способа приготовления кофе.

"Безопасная норма — это 1-2 чашки в день. В таком случае кофе окажет только положительное влияние на организм", — подытоживает врач.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.





Невро́лог (до 1980-х гг. — невропато́лог) — врач, получивший высшее медицинское образование и прошедший специализацию по специальности «неврология». Невролог занимается диагностикой и лечением болезней, связанных с нервной системой. Это заболевания центральной (головной и спинной мозг) и периферической нервной системы (нервные волокна). Например: опухоли головного и спинного мозга, невриты, невралгии, инсульты и другие нарушения кровообращения головного мозга, энцефалиты, приступы эпилепсии. Многие из этих заболеваний сопровождаются изменением поведения и психического функционирования, тогда к лечению таких пациентов привлекаются психиатры и иногда психотерапевты.



