Арбуз: сколько можно съесть, и кому стоит быть осторожным

Диетолог объяснил, как лучше употреблять арбуз

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, советует употреблять арбуз как самостоятельный перекус и избегать сочетания его с другими продуктами.

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По словам специалиста, в день можно съедать арбуз до четырёх раз, но порции не должны превышать 200 граммов за один раз.

Елена Соломатина также отметила, что арбуз — это продукт с низкой калорийностью: 100 граммов содержат всего около 25 килокалорий. Таким образом, в одном килограмме — 250 килокалорий, а в двух — около 500. Это количество сравнимо с калорийностью полноценного обеда, но заменять обед арбузом она не рекомендует. Однако для лёгкого перекуса арбуз — гораздо лучший вариант, чем сладости вроде конфет или пирожных.

Врач также предупредила, что людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также тем, у кого есть заболевания мочевыделительной и пищеварительной систем, стоит быть особенно осторожными с этой ягодой.





Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.





Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides). Бахчевая культура. Плод — тыквина, шаровидной, овальной, уплощённой или цилиндрической формы; окраска коры от белой и жёлтой до тёмно-зелёной с рисунком в виде полосок и пятен; мякоть, как правило, розовая, красная, малиновая, реже — белая и жёлтая.



