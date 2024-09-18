Ешьте ферментированные продукты — укрепите иммунитет и психику

Как ферментированные продукты помогают поддерживать здоровье и иммунитет

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Евгения Соломатина рекомендует включить в питание маринованные огурцы, квашеную капусту и другие ферментированные продукты, так как они благотворно влияют на иммунную систему.

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Как объясняет эксперт, в процессе приготовления таких продуктов происходит ферментация, при которой натуральные сахара превращаются в органические кислоты. Эти кислоты поддерживают и улучшают микробиом кишечника, который оказывает значительное влияние на состояние здоровья и иммунной системы.

"Состояние микрофлоры кишечника напрямую связано с иммунитетом и общим состоянием здоровья", — отмечает Соломатина.

По её словам, здоровый микробиом помогает организму лучше сопротивляться инфекциям, вирусам и даже снижает риск развития злокачественных опухолей.

Кроме того, диетолог акцентирует внимание на том, что микрофлора влияет на уровень хронического воспаления в организме, которое может стать причиной атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Евгения Соломатина также подчеркнула влияние микробиома на психическое здоровье, указав, что здоровая микрофлора помогает улучшить реакцию на стресс и окружающую среду, что в целом положительно сказывается на поведении и эмоциональном состоянии.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.





Микрофлора (микробиота)— совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания. Микробиота водоёмов, воздуха, горных пород, почвы очень разнообразна, микробиота рубца жвачных, поровых растворов разных видов почв и т. п. более специфична и включает микроорганизмы, находящиеся в тесных пищевых связях.



