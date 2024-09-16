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Диетолог раскрыл секрет идеального завтрака для бодрости

Как овсянка и шоколад помогают зарядиться энергией на весь день
0:38
Здоровье

Диетолог Мария Гинзбург рассказала, какой завтрак поможет вам зарядиться энергией и бодростью на целый день.

Как овсянка и шоколад помогают зарядиться энергией на весь день
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению специалиста, для первого приёма пищи лучше выбрать сложные углеводы. Они медленно расщепляются, обеспечивая продолжительный приток энергии. Отличный выбор — овсянка или гречка.

После этого можно насладиться чашкой чая с лимоном или кофе с кусочком тёмного шоколада. Кофеин, содержащийся в напитках и шоколаде, помогает взбодриться и проснуться, а лимонный витамин С придаст дополнительную энергетику.

 

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.
 

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. 

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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