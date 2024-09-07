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Учёные обнаружили новые биомаркеры крови, которые указывают на пародонтит

JDR: при пародонтите снижен уровень белка EGF в крови
1:28
Здоровье

Учёные из Университета Умео в Швеции выяснили, что тяжёлый пародонтит связан со значительным снижением уровня белков EGF и OLR-1 в крови. Результаты исследования опубликованы в Journal of Dental Research (JDR).

Исследование основано на данных о состоянии здоровья тысяч шведов, наблюдавшихся в государственных стоматологических клиниках в уездах Вестерботтен и Евлеборг в период с 2007 по 2019 год. Учёные оценили состояние полостей рта участников и взяли у них анализы крови для обнаружения в ней изменений, связанных с пародонтитом. Это воспалительное заболевание дёсен, при котором происходит атрофия тканей, в том числе и костной, удерживающей зуб в его лунке.

У страдающих пародонтитом испытуемых обнаружилось снижение уровня двух белков. Первый, EGF (эпидермального фактора роста), имеет решающее значение для заживления ран. Второй белок, OLR-1 (окисленный липопротеин низкой плотности 1), оказывает влияние как на здоровье десен, так и на состояние сердца и сосудов.

По словам учёных, обнаружение биологических маркеров пародонтита и проведение генетических исследований может помочь идентифицировать лиц с высоким риском развития этого заболевания и разработать индивидуальные методы лечения.

Уточнения

Пародонти́т (от др.-греч. παρα- — «около», ὀδούς — «зуб», лат. -itis — суффикс, указывающий на воспалительный характер заболевания), иначе воспалительное заболевание тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной структуры альвеолярного отростка верхних челюстей или(и) альвеолярной части нижней челюсти. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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