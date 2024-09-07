Кардиолог раскрыла основную привычку здоровых людей

Врач Бокерия: люди, которые завтракают, живут дольше

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, планирующие приёмы пищи, остаются здоровыми дольше, чем те, кто отказывается от этого, как сообщает кардиолог Ольга Бокерия. В своём Telegram-канале она выделила важную привычку здоровых людей.

Фото: Freepik by freepik, PDM

По её словам, люди, планирующие приёмы пищи, выбирают продукты более тщательно, и в результате останавливают свой выбор на полезной еде. Кроме того, такие люди меньше перекусывают вредными продуктами между приёмами.

"Как показывает статистика, люди, которые завтракают, живут дольше и меньше болеют", — подытожила врач.

Чтобы стать здоровым, важно также каждое утро завтракать, добавила Бокерия.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

