Врач раскрыла, в каком возрасте нужно начинать профилактику деменции

Профилактику деменции нужно начинать не позднее 40 лет — главный гериатр МЗ РФ

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профилактику деменции следует начинать не позднее 40 лет, рассказала KP.RU директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России и член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Ольга Ткачева. По её словам, к этому возрасту начинают накапливаться проблемы со здоровьем.

Гериатр подчеркнула, что такие проблемы могут привести к серьёзным возрастным заболеваниям, включая деменцию — органическое поражение головного мозга, которое характеризуется нарушениями памяти, мышления и повседневной деятельности, иначе говоря — приобретённым слабоумием.

"Лучше начинать еще раньше. Но с 40 лет особенно важно формировать привычку к здоровому образу жизни. Нужно стремиться быть физически активным, тренировать общую выносливость организма. Обязательно уделять время здоровому сну и придерживаться здорового питания", — уточнила специалист.

Она также отметила, что комплекс мер, направленных на профилактику, действительно помогает сохранить мозг здоровым и снизить риск развития деменции.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Мышле́ние — познавательная деятельность человека. Умственный процесс. Он является опосредованным и обобщённым способом отражения действительности, и неразрывно связан с использованием внутренней речи. Он включает в себя как и сознательные процессы, так и иррациональную корневину.



