Врач раскрыла, в каком возрасте нужно начинать профилактику деменции

Профилактику деменции следует начинать не позднее 40 лет, рассказала KP.RU директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России и член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Ольга Ткачева. По её словам, к этому возрасту начинают накапливаться проблемы со здоровьем.
Гериатр подчеркнула, что такие проблемы могут привести к серьёзным возрастным заболеваниям, включая деменцию — органическое поражение головного мозга, которое характеризуется нарушениями памяти, мышления и повседневной деятельности, иначе говоря — приобретённым слабоумием.
"Лучше начинать еще раньше. Но с 40 лет особенно важно формировать привычку к здоровому образу жизни. Нужно стремиться быть физически активным, тренировать общую выносливость организма. Обязательно уделять время здоровому сну и придерживаться здорового питания", — уточнила специалист.
Она также отметила, что комплекс мер, направленных на профилактику, действительно помогает сохранить мозг здоровым и снизить риск развития деменции.
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