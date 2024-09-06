Невролог предостерегла россиян, что икота может указывать на нескольких опасных заболеваний

Врач Чупанова: икота может указывать на нарушение обмена веществ

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно икота не представляет опасности для здоровья. Однако, если она длится долго, это может указывать на более серьёзные проблемы. Об этом сообщила врач-невролог Разият Чупанова. По её словам, икота может быть признаком ряда серьёзных заболеваний.

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"Продолжительная икота также может быть признаком нарушения обмена веществ либо повреждения, раздражения блуждающего или диафрагмального нерва вследствие, допустим, травмы или новообразований области шеи", — уточнила врач в интервью для URA.ru.

Она отметила, что продолжительная икота отрицательно сказывается на качестве жизни. В частности, из-за этого состояния могут возникнуть трудности с приёмом пищи или питьём. Кроме того, икота может нарушать сон и вызывать стресс.

Чаще всего икота появляется из-за переедания, употребления алкоголя или газированных напитков. Однако длительная икота может возникнуть при таких заболеваниях, как инсульт, рассеянный склероз, энцефалит, сахарный диабет или нарушения обмена веществ, уточнила специалист.

Уточнения

Ико́та — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.



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Энцефали́т (лат encephalitis «воспаление мозга») — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс «itis» указывает на воспалительный характер заболевания).

