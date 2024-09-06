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Невролог предостерегла россиян, что икота может указывать на нескольких опасных заболеваний

Врач Чупанова: икота может указывать на нарушение обмена веществ
1:11
Здоровье

Обычно икота не представляет опасности для здоровья. Однако, если она длится долго, это может указывать на более серьёзные проблемы. Об этом сообщила врач-невролог Разият Чупанова. По её словам, икота может быть признаком ряда серьёзных заболеваний.

Врач Чупанова: икота может указывать на нарушение обмена веществ
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

"Продолжительная икота также может быть признаком нарушения обмена веществ либо повреждения, раздражения блуждающего или диафрагмального нерва вследствие, допустим, травмы или новообразований области шеи", — уточнила врач в интервью для URA.ru.

Она отметила, что продолжительная икота отрицательно сказывается на качестве жизни. В частности, из-за этого состояния могут возникнуть трудности с приёмом пищи или питьём. Кроме того, икота может нарушать сон и вызывать стресс.

Чаще всего икота появляется из-за переедания, употребления алкоголя или газированных напитков. Однако длительная икота может возникнуть при таких заболеваниях, как инсульт, рассеянный склероз, энцефалит, сахарный диабет или нарушения обмена веществ, уточнила специалист.

Уточнения

Ико́та — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Энцефали́т (лат  encephalitis «воспаление мозга») — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс «itis» указывает на воспалительный характер заболевания). 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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