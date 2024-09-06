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Невролог назвала опасные причины шума в ушах

Невролог Тарасова: шум в ушах может указывать на депрессию и тревогу
1:43
Здоровье

Шум в ушах бывает двух видов: в одном случае звук слышит только сам человек, в другом — его могут слышать и окружающие, включая врача во время осмотра. Об этом рассказала невролог "СМ-Клиники" Анастасия Тарасова. Как сообщает Газета.Ru, наиболее часто встречается первый тип шума.

Врач отметила, что шум в ушах может быть вызван серьёзными причинами, такими как депрессивные и тревожные расстройства. Кроме того, он может свидетельствовать о заболевании среднего уха. Если звук напоминает скрежет, треск или лопание, это может указывать на воспаление.

По словам врача, у пожилых людей часто возникает звон в ушах, который сигнализирует о поражении слухового нерва и может привести к тугоухости. При болезни Меньера шум сопровождается приступами головокружения, а при тревожных состояниях может появиться писк или звон, ощущаемый по всей голове.

Невролог уточнила, что фиксируемый шум в ушах может возникать при сердечно-сосудистых заболеваниях, новообразованиях в черепной полости, наличии инородного тела в слуховом проходе, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, а также при миоклонусе мышц среднего уха.

"В случае последнего происходят сокращения мелких мышц внутри уха, которые может увидеть врач-оториноларинголог при осмотре. Если врач приложит фонендоскоп (которым обычно выслушивают лёгкие или сердце) к области уха или за ним, он сможет услышать щёлканье или звук, похожий на стрекот кузнечика", — уточнила специалист.

Уточнения

Нейросенсо́рная тугоухость (синонимы: перцептивная тугоухость, сенсоневральная тугоухость (англ. sensorineural hearing loss) — это потеря слуха, вызванная поражением звуковоспринимающего аппарата: структур внутреннего уха, преддверно-улиткового нерва (VIII), или центральных отделов слухового анализатора (в стволе и слуховой коре головного мозга).

Болезнь Меньера — негнойное заболевание внутреннего уха, характеризующееся увеличением объёма эндолимфы (лабиринтной жидкости) и повышением внутрилабиринтного давления (эндолимфатический гидропс), в результате чего возникают рецидивирующие приступы прогрессирующей глухоты (чаще односторонней), шума в ушах, системного головокружения, нарушения равновесия и вегетативных расстройств.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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