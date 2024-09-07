Врач объяснил жизненную необходимость жирной пищи для желчного пузыря

Застой желчи в организме могут устранить не только специальные препараты, но и некоторые продукты. Эндокринолог и врач функциональной медицины Антон Поляков перечислил их "Вечерней Москве" в пятницу.
Прежде всего, это артишок. Он стимулирует работу желчного пузыря и ускоряет отток его содержимого. "Во многих препаратах, выводящих желчь, основным действующим веществом является именно артишок", — сообщил собеседник издания.
Кроме того, функции желудка и опорожнение желчного пузыря активируют горькие продукты:
Также хорошо влияют на работу желчного пузыря жирная пища и масла.
"Они запускают его работу и увеличивают отток желчи. Для того чтобы переварить жиры, нужно, чтобы поджелудочная железа выбросила ферменты. После их активации происходит опорожнение пузыря", — объяснил эндокринолог.
Желчный пузы́рь (лат. vesica fellea, син. biliaris) является резервуаром для накопления жёлчи, расположен на висцеральной поверхности печени в одноимённой ямке.
Артишо́к (лат. Cȳnara) — род растений семейства Астровые (Asteraceae).
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