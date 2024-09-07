Врач объяснил жизненную необходимость жирной пищи для желчного пузыря

Эндокринолог назвал артишок продуктом для стимуляции желчного пузыря

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Застой желчи в организме могут устранить не только специальные препараты, но и некоторые продукты. Эндокринолог и врач функциональной медицины Антон Поляков перечислил их "Вечерней Москве" в пятницу.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Прежде всего, это артишок. Он стимулирует работу желчного пузыря и ускоряет отток его содержимого. "Во многих препаратах, выводящих желчь, основным действующим веществом является именно артишок", — сообщил собеседник издания.

Кроме того, функции желудка и опорожнение желчного пузыря активируют горькие продукты:

хрен;

редька;

чеснок;

грейпфрут;

лук.

Также хорошо влияют на работу желчного пузыря жирная пища и масла.

"Они запускают его работу и увеличивают отток желчи. Для того чтобы переварить жиры, нужно, чтобы поджелудочная железа выбросила ферменты. После их активации происходит опорожнение пузыря", — объяснил эндокринолог.

Уточнения

Желчный пузы́рь (лат. vesica fellea, син. biliaris) является резервуаром для накопления жёлчи, расположен на висцеральной поверхности печени в одноимённой ямке.



Артишо́к (лат. Cȳnara) — род растений семейства Астровые (Asteraceae).



Применение

Автор Сергей Кобин Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру Редактор Елена Маргвелашвили Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру Специалист Тимофеева Галина Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии

Преимущественно готовят свежие артишоки, они могут храниться неделю, но свой аромат начинают терять сразу после срезания. Употребление артишоков разнообразно — их подают и в качестве самостоятельного блюда, и в качестве гарнира, с ним делают салаты и пиццы, также его добавляют к макаронным изделиям, тушёным блюдам и пирогам. С артишоками готовят даже десерты и хлеб. Артишоки подают и в горячем, и в холодном виде.