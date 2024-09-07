Кардиолог рассказала, что помогает снизить уровень холестерина и предотвратить разрыв холестериновых бляшек

Кардиолог Саламатина: статины помогают предотвратить разрыв холестериновых бляшек

Атеросклеротические бляшки — главная причина инфаркта миокарда. Врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина рассказала, какие препараты следует принимать, чтобы помешать холестериновым бляшкам разорваться и попасть в кровоток, нарушив его работу.

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По словам эксперта, статины помогают предотвратить их разрыв и стабилизировать бляшки. Эти препараты также снижают уровень холестерина в крови, что предотвращает образование новых бляшек, пишет Газета.Ru.

"При этом инфаркт может вызвать и небольшая бляшка. Важнее не размер, а другой параметр — ее склонность к разрыву. Нестабильные бляшки чаще мягкие, рыхлые, с неплотной и склонной к разрыву оболочкой. Сделать бляшку стабильнее могут препараты статины", — рассказала Саламатина.

Для своевременного выявления атеросклеротических бляшек необходимо ежегодно проходить диспансеризацию. Также важно контролировать уровень холестерина, сахара и артериального давления, отказаться от вредных привычек, поддерживать нормальный вес и физическую активность, а также научиться справляться со стрессом.

Несмотря на влияние генетических факторов, образ жизни играет ключевую роль в риске развития инфаркта. Более половины случаев инфаркта связаны с факторами образа жизни, такими как курение, алкоголь, неправильное питание, недостаток физической активности и стресс.

Уточнения

Холестериновая эмболия возникает, когда частица холестерина высвобождается (как правило, из атеросклеротической бляшки) и путешествует как эмбол в кровотоке, откладываясь впоследствии в другом месте сосудов и создавая вторичную эмболию (препятствие кровотоку). Наиболее часто поражаются конечности, с выраженностью симптомов от ретикулярной асфиксии до гангрены. Могут возникнуть проблемы и с другими органами, в зависимости от места, на котором кристаллы холестерина попадают в кровоток.



Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.



