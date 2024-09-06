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Терапевт дала семь советов тем, кто не хочет болеть осенью

Терапевт посоветовала правильно питаться и больше двигаться, чтобы не заболеть осенью
1:43
Здоровье

Осень — время, когда риск простудиться особенно велик. Чтобы избежать этого, следуйте советам врача-терапевта Яны Шмелёвой.

Терапевт посоветовала правильно питаться и больше двигаться, чтобы не заболеть осенью
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, CC BY-SA 4.0

Врач напомнила, что осенью важно пересмотреть своё питание, сделав его более здоровым.

"Старайтесь правильно питаться. Три раза в день. Желательно, чтобы два приема пищи были с любыми горячими блюдами, например, супы. Также необходимо сократить объем употребляемых углеводов и добавить клетчатку, овощи и фрукты", — рассказала терапевт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По её словам, важен отказ от вредных привычек: меньше курите и ограничьте употребление алкоголя.

Нельзя забывать про физическую активность: занимайтесь спортом для укрепления мышц, сосудов и сердца. Детям терапевт посоветовала заниматься спортом три раза в неделю, взрослым — пять-десять минут два раза в день.

Также нужно больше прогулок на свежем воздухе: гуляйте каждый день, особенно на солнце, подчеркнула врач.

Не нужно забывать о полноценном сне. Специалист рекомендует спать не менее семи-восьми часов в день, соблюдать режим сна и бодрствования, избегать стрессов и переутомления.

Чтобы не болеть осенью, Шмелёва посоветовала закаливание. Однако начинать это делать нужно постепенно. Также важно не перегреваться, выбирая одежду из натуральных тканей.

И, наконец, неплохо бы сделать вакцинация от гриппа. Оптимально поставить прививку в начале сентября или конце октября, заключила эксперт.

Уточнения

Ходьбá — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляют в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. С хорошим общим состоянием здоровья и со сниженным риском хронических заболеваний ассоциируется диета, богатая фруктами, овощами, цельным зерном, бобовыми, орехами и рыбой, с низким уровнем потребления насыщенных жиров, трансжиров и сахара и ограниченным потреблением соли. Здоровая диета предполагает низкий уровень потребления продуктов из очищенных зёрен, обработанного мяса (например, колбасных изделий) и подслащенных продуктов. 

Зака́ливание органи́зма — метод физиотерапии. Основан на воздействии на организм человека различными природными факторами (воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами относительно температуры тела и пониженным атмосферным давлением), с целью повышения функциональных резервов организма и его устойчивости к неблагоприятному воздействию этих факторов. Закаливание следует рассматривать как попытку приблизить образ жизни человека к естественному, не дать угаснуть врождённым адаптационным способностям организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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