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Гастроэнтеролог рассказала, какие симптомы могут сигнализировать о заболеваниях ЖКТ

Гастроэнтеролог: изжога, запоры и дискомфорт в животе могут указывать на болезни ЖКТ
1:24
Здоровье

Гастроэнтеролог Дарья Утюмова из медицинской компании "СберЗдоровье" рассказала о симптомах заболеваний желудочно-кишечного тракта. Эксперт обратила внимание на важные симптомы, которые могут указывать на проблемы с пищеварительной системой.

Гастроэнтеролог: изжога, запоры и дискомфорт в животе могут указывать на болезни ЖКТ
Фото: Freepik by benzoix, PDM

Утюмова отметила в разговоре с URA.RU, что такие симптомы, как изжога, запоры, диарея, дискомфорт в животе и повышенное газообразование, могут свидетельствовать о нарушении работы желудочно-кишечного тракта. Боли в различных частях живота, включая правое и левое подреберье, центральную часть, верхний, средний и нижний отделы, а также околопупочную область, также могут быть сигналом о проблемах с ЖКТ.

Врач отметила, что эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) рекомендуется провести, если пациент жалуется на частую изжогу, резкое снижение веса, если есть подозрение на внутреннее кровотечение (признаками которого могут быть анемия или чёрный стул), или фиксируются нарушения глотательной функции (ощущается словно ком в горле).

По словам врача, состояние толстого кишечника оценивается посредством колоноскопии — исследования с применением колоноскопа, рекомендованного при подозрениях на кровотечения, анемию, снижение массы тела и опухоли.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. Гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс — врачебное название. Не путать с жжением в эпигастрии, что может быть симптомом гастрита.

Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια — поно́с от др.-греч. δια-ρρέω — течь сквозь или через, протекать), народное название — поно́с — патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым, имеет объём более 200 мл и часто сопровождается болевыми ощущениями в области пупка, экстренными позывами и анальным недержанием. В странах третьего мира диарея является частой причиной младенческой смертности: в 2009 году более 1,5 миллиона детей (возраста до 5 лет) умерли в результате данного патологического состояния. Диарея входит в десятку ведущих причин смертности. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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