Эксперт назвал самые полезные виды хлеба

Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов заявил, что ржаной хлеб очень полезен для здоровья. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.
По словам эксперта, ржаная мука содержит большое количество полезных веществ и витаминов.
"Ржаной хлеб полезнее, чем пшеничный, поскольку ржаная мука содержит больше ценных веществ и витаминов. В ржаном хлебе есть марганец, цинк, медь, железо, витамины В1, В2, В6, РР и другие полезные микроэлементы. К тому же, такой хлеб содержит пищевые волокна и менее калориен, чем пшеничный", — сообщил специалист.
Валерий Бурматнов уточнил, что самым полезным пшеничным хлебом является тот, который изготовлен из муки крупного помола. Такой продукт обладает большим количеством витаминов и ценных веществ.
По словам специалиста, хлеб с добавлением отрубей тоже полезен. Валерий Бурматнов отметил, что продукт превосходит ржаной хлеб по содержанию клетчатки и витаминов группы В. Кроме того, изделия с отрубями богаты пищевыми волокнами, которые способствуют удалению из организма излишков жира, сахара и токсинов.
Эксперт добавил, что к полезным хлебам можно отнести и гречишный хлеб. В его составе есть железо, лецитин и хорошо усвояемый растительный белок.
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Лецити́ны — общепринятое название группы жироподобных веществ, представляющий собой смесь фосфолипидов (65—75 %) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Широко используется в пищевой и косметической промышленности, поскольку является природным эмульгатором.
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