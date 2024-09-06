Эксперт назвал самые полезные виды хлеба

Ржаной хлеб является очень полезным продуктом — эксперт

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов заявил, что ржаной хлеб очень полезен для здоровья. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

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По словам эксперта, ржаная мука содержит большое количество полезных веществ и витаминов.

"Ржаной хлеб полезнее, чем пшеничный, поскольку ржаная мука содержит больше ценных веществ и витаминов. В ржаном хлебе есть марганец, цинк, медь, железо, витамины В1, В2, В6, РР и другие полезные микроэлементы. К тому же, такой хлеб содержит пищевые волокна и менее калориен, чем пшеничный", — сообщил специалист.

Валерий Бурматнов уточнил, что самым полезным пшеничным хлебом является тот, который изготовлен из муки крупного помола. Такой продукт обладает большим количеством витаминов и ценных веществ.

По словам специалиста, хлеб с добавлением отрубей тоже полезен. Валерий Бурматнов отметил, что продукт превосходит ржаной хлеб по содержанию клетчатки и витаминов группы В. Кроме того, изделия с отрубями богаты пищевыми волокнами, которые способствуют удалению из организма излишков жира, сахара и токсинов.

Эксперт добавил, что к полезным хлебам можно отнести и гречишный хлеб. В его составе есть железо, лецитин и хорошо усвояемый растительный белок.

Ранее Pravda.Ru писала о пользе хлеба на закваске для контроля сахара в крови.

Уточнения

Лецити́ны — общепринятое название группы жироподобных веществ, представляющий собой смесь фосфолипидов (65—75 %) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Широко используется в пищевой и косметической промышленности, поскольку является природным эмульгатором.

