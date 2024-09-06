Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Краткосрочные поездки по России набирают популярность
Держатели евробондов могут подать оферты на замену
Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
Цвета для финансового успеха: советы астролога на осенний маникюр
Жалюзи или шторы: что выбрать в квартиру
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Тренировка со штангой для новичков
Картофельные лодочки в духовке: вкусное и недорогое блюдо
Депутаты предложили ввести госрегулирование цен на продукты

Эксперт назвал самые полезные виды хлеба

Ржаной хлеб является очень полезным продуктом — эксперт
1:42
Здоровье

Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов заявил, что ржаной хлеб очень полезен для здоровья. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

Ржаной хлеб является очень полезным продуктом — эксперт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, ржаная мука содержит большое количество полезных веществ и витаминов.

"Ржаной хлеб полезнее, чем пшеничный, поскольку ржаная мука содержит больше ценных веществ и витаминов. В ржаном хлебе есть марганец, цинк, медь, железо, витамины В1, В2, В6, РР и другие полезные микроэлементы. К тому же, такой хлеб содержит пищевые волокна и менее калориен, чем пшеничный", — сообщил специалист.

Валерий Бурматнов уточнил, что самым полезным пшеничным хлебом является тот, который изготовлен из муки крупного помола. Такой продукт обладает большим количеством витаминов и ценных веществ.

По словам специалиста, хлеб с добавлением отрубей тоже полезен. Валерий Бурматнов отметил, что продукт превосходит ржаной хлеб по содержанию клетчатки и витаминов группы В. Кроме того, изделия с отрубями богаты пищевыми волокнами, которые способствуют удалению из организма излишков жира, сахара и токсинов.

Эксперт добавил, что к полезным хлебам можно отнести и гречишный хлеб. В его составе есть железо, лецитин и хорошо усвояемый растительный белок.

Ранее Pravda.Ru писала о пользе хлеба на закваске для контроля сахара в крови.

Уточнения

Лецити́ны — общепринятое название группы жироподобных веществ, представляющий собой смесь фосфолипидов (65—75 %) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Широко используется в пищевой и косметической промышленности, поскольку является природным эмульгатором.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
ИСДМ "Земледелие" минимизирует риск и даёт высокую скорость развертывания минных полей Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Где по-настоящему тёплое море? Топ-3 самых жарких морских курортов
Где по-настоящему тёплое море? Топ-3 самых жарких морских курортов
Последние материалы
Краткосрочные поездки по России набирают популярность
Держатели евробондов могут подать оферты на замену
Ржаной хлеб является очень полезным продуктом — эксперт
Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
Цвета для финансового успеха: советы астролога на осенний маникюр
Жалюзи или шторы: что выбрать в квартиру
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Тренировка со штангой для новичков
Politico: глава британского Минобороны хочет стать "мистером Украина"
Картофельные лодочки в духовке: вкусное и недорогое блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.