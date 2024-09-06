Врач объяснила, отчего на самом деле чаще всего болит голова: неудобное положение тела

Невролог назвала сидение за компьютером одной из причин головной боли напряжения

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головная боль напряжения (ГБН) — самый распространённый вид первичной головной боли. В телеграм-канале "Доказательная медицина" невролог Ольга Бабаева назвала её самые частые причины.

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ГБН чаще двусторонняя, диффузная, в висках, темени и затылке — без локализации в одной точке, редко бывает пульсирующей, не такая сильная, как мигрень, продолжается от получаса до недели.

"Частая причина развития такой боли — стресс, физический или эмоциональный. Само по себе длительное неудобное положение тела приводит к мышечному стрессу и перенапряжению", — уточнила врач.

Она дала несколько советов тем, кто вынужден подолгу сидеть за компьютером:

сидите на удобном стуле: ноги касаются пола, монитор находится на уровне глаз, руки имеют опору на столешнице,

следите за осанкой и периодически меняйте позу,

используйте валики/подушки под шею, поясницу,

отвлекайтесь от работы раз в час и делайте разминку или просто пройдитесь по кабинету.

Лекарства, купирующие ГБН, хорошо известны — это препараты из группы НПВС. При регулярных приступах помогают некоторые антидепрессанты. В любом случае назначать лечение должен только специалист!

Уточнения

Головная боль напряжённого типа (tension-type headache, TTH — номенклатура Международного общества головной боли [IHS]; головная боль напряжения; ГБН) — самый распространённый тип первичной (доброкачественной) головной боли (от 30 до 78% от всех случаев).

