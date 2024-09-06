Врач объяснила, отчего на самом деле чаще всего болит голова: неудобное положение тела

Головная боль напряжения (ГБН) — самый распространённый вид первичной головной боли. В телеграм-канале "Доказательная медицина" невролог Ольга Бабаева назвала её самые частые причины.
ГБН чаще двусторонняя, диффузная, в висках, темени и затылке — без локализации в одной точке, редко бывает пульсирующей, не такая сильная, как мигрень, продолжается от получаса до недели.
"Частая причина развития такой боли — стресс, физический или эмоциональный. Само по себе длительное неудобное положение тела приводит к мышечному стрессу и перенапряжению", — уточнила врач.
Она дала несколько советов тем, кто вынужден подолгу сидеть за компьютером:
Лекарства, купирующие ГБН, хорошо известны — это препараты из группы НПВС. При регулярных приступах помогают некоторые антидепрессанты. В любом случае назначать лечение должен только специалист!
Головная боль напряжённого типа (tension-type headache, TTH — номенклатура Международного общества головной боли [IHS]; головная боль напряжения; ГБН) — самый распространённый тип первичной (доброкачественной) головной боли (от 30 до 78% от всех случаев).
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