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Врач объяснила, отчего на самом деле чаще всего болит голова: неудобное положение тела

Невролог назвала сидение за компьютером одной из причин головной боли напряжения
1:23
Здоровье

Головная боль напряжения (ГБН) — самый распространённый вид первичной головной боли. В телеграм-канале "Доказательная медицина" невролог Ольга Бабаева назвала её самые частые причины.

Невролог назвала сидение за компьютером одной из причин головной боли напряжения
Фото: PxHere is licensed under CC0

ГБН чаще двусторонняя, диффузная, в висках, темени и затылке — без локализации в одной точке, редко бывает пульсирующей, не такая сильная, как мигрень, продолжается от получаса до недели.

"Частая причина развития такой боли — стресс, физический или эмоциональный. Само по себе длительное неудобное положение тела приводит к мышечному стрессу и перенапряжению", — уточнила врач.

Она дала несколько советов тем, кто вынужден подолгу сидеть за компьютером:

  • сидите на удобном стуле: ноги касаются пола, монитор находится на уровне глаз, руки имеют опору на столешнице,
  • следите за осанкой и периодически меняйте позу,
  • используйте валики/подушки под шею, поясницу,
  • отвлекайтесь от работы раз в час и делайте разминку или просто пройдитесь по кабинету.

Лекарства, купирующие ГБН, хорошо известны — это препараты из группы НПВС. При регулярных приступах помогают некоторые антидепрессанты. В любом случае назначать лечение должен только специалист!

Уточнения

Головная боль напряжённого типа (tension-type headache, TTH — номенклатура Международного общества головной боли [IHS]; головная боль напряжения; ГБН) — самый распространённый тип первичной (доброкачественной) головной боли (от 30 до 78% от всех случаев).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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