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Громкая музыка разбудила почвенный грибок: десятки заражений, власти Калифорнии опасаются эпидемии

В США среди гостей музыкального фестиваля произошла вспышка редкой грибковой инфекции
3:50
Здоровье

Несколько человек заболели кокцидиоидомикозом после музыкального фестиваля на открытом воздухе недалеко от Бейкерсфилда на юге Калифорнии, передаёт в четверг Fox News со ссылкой на данные Департамента общественного здравоохранения штата (CDPH)

В США среди гостей музыкального фестиваля произошла вспышка редкой грибковой инфекции
Фото: Unsplash by Chad Kirchoff, PDM

Кокцидиоидомикоз (лихорадка долины) — это инфекция легких, вызванная вдыханием почвенного грибка, распространённого в Калифорнии и некоторых частях юго-запада США.

На данный момент инфекция диагностирована у пяти пациентов (по данным биолога Анчи Барановой — 19), посетивших музыкальный фестиваль под открытым небом Lightning in a Bottle. Трое из них были госпитализированы, сообщает CDPH. Фестиваль, который проходил с 22 по 27 мая на озере Буэна-Виста, посетило более 20 тысяч гостей.

"Хотя событие состоялось два месяца назад, и лёгкие случаи лихорадки долины, возможно, уже прошли, у других пациентов с более длительным или тяжёлым течением заболевания всё ещё могут быть симптомы или болезнь может быть не диагностирована", — заявили в CDPH.

"Вспышка, связанная с музыкальным фестивалем на открытом воздухе Lightning in a Bottle, произошла в районе, который давно известен как очаг лихорадки долины, где только в 2022 году было зарегистрировано 34 случая смерти. Хотя причиной вспышки могло стать воздействие пыли, недавно опубликованное исследование указывает на лесные пожары как на ещё один возможный источник распространения лихорадки долины", — прокомментировал Том Лэнгдон Хилл, директор по обучению в фонде CCHS в Тусоне, штат Аризона.

Департамент здравоохранения отметил рост заболеваемости лихорадкой долины в Калифорнии. С 2014 по 2018 год число случаев заболевания утроилось. С 2018 по 2022 год в штате регистрировалось от 7000 до 9000 случаев в год.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), большинство людей, подвергшихся воздействию грибка, не заболевают, но примерно у 40% развиваются респираторные симптомы. Обычно это кашель, усталость, лихорадка, затрудненное дыхание и боль в груди, появляющиеся через одну-три недели после заражения. Примерно у 5-10% людей с лихорадкой долины развиваются осложнения, которые могут включать серьёзные проблемы с лёгкими; примерно у 1% людей может развиться диссеминированное заболевание, при котором инфекция распространяется на другие органы, такие как кожа, суставы, кости или мозг.

Для лечения лихорадки долины обычно используются противогрибковые препараты флуконазол и итраконазол. Вакцины пока нет, в настоящее время разрабатываются три, одна из которых успешно прошла испытания на собаках.

Есть риск распространения эндемичной ранее инфекции на другие штаты. В 2019 году исследование Моргана Горриса, опубликованное в журнале GeoHealth, показало, что изменения климата могут спровоцировать распространение лихорадки долины на северо-западные штаты, включая Айдахо, Вайоминг, Монтану, Небраску, Южную Дакоту и Северную Дакоту.

"Сначала я отнесся к этому скептически. Но недавно я услышал о новых случаях, отмечающихся в Небраске и даже в Миссури, так что я думаю, что это вполне возможно", — признался профессор Калифорнийского университета в Дэвисе Джордж Томпсон.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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