Оценена опасность бороды для здоровья: вот почему мало бородатых врачей

Носить бороду можно не всем мужчинам — врач-дерматовенеролог

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В первую субботу сентября отмечается праздник, который касается значительной части сильной половины человечества — Всемирный день бороды. Борода в последние годы стала модным атрибутом стильного мужчины, и если эстетическая сторона этой детали внешности — вопрос во многом субъективный, то с точки зрения медицины всё куда определённее. По просьбе Pravda.Ru тему раскрыла врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

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Во-первых, у бороды есть однозначные медицинские противопоказания. "Есть определённые кожные заболевания, при которых борода будет осложнять лечение — это сикоз и себорейный дерматит", — уточнила она.

Во-вторых, борода не способствует гигиене. "Именно таких серьёзных клинических исследований не было. Но это, конечно, не очень гигиенично — борода. За ней нужен очень хороший уход. Потому что в любом случае там и остатки пищи иногда бывают, и микробы размножаются, особенно в жарком климате. Но если за ней ухаживают, если моют, стригут, причёсывают — то почему нет. Как и за волосами на голове, как и подмышки, интимная зона", — отметила собеседница издания.

Вместе с тем в холода борода не только согревает, но и по мере возможностей защищает от простуды. "Тоже так относительно. Здесь, наоборот, волосы будут задерживать частички вируса, и в дыхательные пути меньше попадёт. Условно говоря, больной человек чихает, микрокрошечки слюны и слизи попадают на бороду, а дальше они могут не идти. Волосы в носу как раз спасают от частых заболеваний", — пояснила врач.

"Всё очень относительно — я бы такого значения не придавала. Именно каких-то серьёзных клинических исследований не было", — ещё раз подчеркнула она.

Между тем, мужчины врачи, как правило, чисто выбриты. "Маска плохо прилегает — и неудобно, и негигиенично. Особенно хирургам. Максимум стерильности должно быть. А с бородой как бы сложно, особенно если она из-под маски вылезает. Её придётся всякими дезрастворами обрабатывать. В общем, негигиенично", — поделилась Егорова.

"Но у нас нет таких правил. Когда в больницу устраиваешься работать, я не сталкивалась с тем, что говорят: сбрейте бороду, — сообщила она. — Маленькая борода допустима. У нас многие хирурги носят. Кто в амбулатории принимает, носят. А оперирующие чаще всего сами сбривают, потому что им самим неудобно".

Илья Словесник. "Борода"