Учёные из Кореи обнаружили способ усиления полезных свойств чеснока

Учёные из Южной Кореи обнаружили, что замораживание чеснока повышает его полезные качества и положительно влияет на здоровье. Результаты их работы были опубликованы в журнале Journal of Medicinal Food.
Во время эксперимента чеснок замораживали при температуре минус 60 градусов по Цельсию на два месяца. После этого его измельчили, смешали с другими ингредиентами и получили продукт под названием LTAG.
Чтобы оценить воздействие LTAG, учёные провели испытания на мышах. Первая группа мышей получала продукт в больших дозах, вторая — в меньших, а третья группа служила контрольной и LTAG не получала.
Через месяц была проведена оценка состояния здоровья мышей. Результаты эксперимента показали, что потребление LTAG способствовало улучшению физической формы у первой и второй групп мышей.
Учёные заключили, что замороженный чеснок может значительно улучшать физическое состояние при высоких нагрузках. Однако механизмы, по которым действует LTAG, ещё требуют дополнительного изучения.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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