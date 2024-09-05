Учёные из Кореи обнаружили способ усиления полезных свойств чеснока

JMF: заморозка повышает полезные свойства чеснока

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Южной Кореи обнаружили, что замораживание чеснока повышает его полезные качества и положительно влияет на здоровье. Результаты их работы были опубликованы в журнале Journal of Medicinal Food.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Во время эксперимента чеснок замораживали при температуре минус 60 градусов по Цельсию на два месяца. После этого его измельчили, смешали с другими ингредиентами и получили продукт под названием LTAG.

Чтобы оценить воздействие LTAG, учёные провели испытания на мышах. Первая группа мышей получала продукт в больших дозах, вторая — в меньших, а третья группа служила контрольной и LTAG не получала.

Через месяц была проведена оценка состояния здоровья мышей. Результаты эксперимента показали, что потребление LTAG способствовало улучшению физической формы у первой и второй групп мышей.

Учёные заключили, что замороженный чеснок может значительно улучшать физическое состояние при высоких нагрузках. Однако механизмы, по которым действует LTAG, ещё требуют дополнительного изучения.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

