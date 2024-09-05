Начинается цветение: москвичей предостерегли о возобновлении сезона аллергии

Учёный Чуб: цветение травянистых растений длится почти до самых заморозков

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В столичный регион и его окрестности вновь приходит период сезонной аллергии, вызванный началом цветения некоторых растений, представляющих наибольшую опасность для аллергиков. По данным сайта aif.ru, главными виновниками недуга являются полынь, амброзия и лебеда.

Фото: unsplash.com by Alex Jones, PDM

Однако аллергенная обстановка усугубляется не только этими растениями. Проблема заключается в том, что в сентябре в Москве и Подмосковье сохраняются летние температурные условия, что препятствует переходу некоторых растений в состояние зимнего покоя и провоцирует их продолжительное цветение. В первую очередь это касается травянистых растений, как отметил доктор биологических наук и директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

"Нужно сказать, что в любой год, с холодной или тёплой осенью, растения цветут практически до самых заморозков. Однако речь идёт не о кустах и деревьях, а о травянистых растениях", — отметил специалист.

Помимо этого, аллергикам следует проявлять осторожность в отношении дикорастущих растений, которые в силу особенностей своего жизненного цикла зацветают в конце лета и продолжают цвести в начале осени. По словам учёного, в Москве и области к таким растениям относятся шафран и безвременник.