Начинается цветение: москвичей предостерегли о возобновлении сезона аллергии

В столичный регион и его окрестности вновь приходит период сезонной аллергии, вызванный началом цветения некоторых растений, представляющих наибольшую опасность для аллергиков. По данным сайта aif.ru, главными виновниками недуга являются полынь, амброзия и лебеда.
Однако аллергенная обстановка усугубляется не только этими растениями. Проблема заключается в том, что в сентябре в Москве и Подмосковье сохраняются летние температурные условия, что препятствует переходу некоторых растений в состояние зимнего покоя и провоцирует их продолжительное цветение. В первую очередь это касается травянистых растений, как отметил доктор биологических наук и директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.
"Нужно сказать, что в любой год, с холодной или тёплой осенью, растения цветут практически до самых заморозков. Однако речь идёт не о кустах и деревьях, а о травянистых растениях", — отметил специалист.
Помимо этого, аллергикам следует проявлять осторожность в отношении дикорастущих растений, которые в силу особенностей своего жизненного цикла зацветают в конце лета и продолжают цвести в начале осени. По словам учёного, в Москве и области к таким растениям относятся шафран и безвременник.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.