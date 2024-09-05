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Диетолог назвал продукты, которые увеличивают уровень тестостерона у мужчин

Врач Кованова: морепродукты увеличивают уровень тестостерона у мужчин
1:19
Здоровье

Правильная диета играет ключевую роль в поддержании оптимального уровня тестостерона в мужском организме, что непосредственно влияет на сексуальное влечение и эффективность наращивания мышечной и костной массы при физических упражнениях, как подчеркнула врач-диетолог София Кованова.

Врач Кованова: морепродукты увеличивают уровень тестостерона у мужчин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для стимулирования производства тестостерона особенно полезны следующие продукты: специи, такие как кардамон, красный перец, чеснок, лук и куркума. Кроме того, греческие орехи, фундук, тыквенные семечки, растительные масла и мёд также эффективно поддерживают концентрацию гормона в организме.

Белковые крупы, включая рис, перловку и гречку, также рекомендуется включать в рацион, чтобы обеспечить максимальный эффект на уровень тестостерона. Следуя этим рекомендациям, мужчины могут успешно поддерживать здоровый баланс гормона и улучшать свои физические и сексуальные функции.

"К продуктам, способствующим выработке тестостерона, относится высокобелковая пища — в частности, рыба и морепродукты. Особенно среди них выделяются анчоусы, креветки, сардины, мидии, моллюски и устрицы", — цитирует диетолога NEWS.ru.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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