Диетолог назвал продукты, которые увеличивают уровень тестостерона у мужчин

Врач Кованова: морепродукты увеличивают уровень тестостерона у мужчин

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильная диета играет ключевую роль в поддержании оптимального уровня тестостерона в мужском организме, что непосредственно влияет на сексуальное влечение и эффективность наращивания мышечной и костной массы при физических упражнениях, как подчеркнула врач-диетолог София Кованова.

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Для стимулирования производства тестостерона особенно полезны следующие продукты: специи, такие как кардамон, красный перец, чеснок, лук и куркума. Кроме того, греческие орехи, фундук, тыквенные семечки, растительные масла и мёд также эффективно поддерживают концентрацию гормона в организме.

Белковые крупы, включая рис, перловку и гречку, также рекомендуется включать в рацион, чтобы обеспечить максимальный эффект на уровень тестостерона. Следуя этим рекомендациям, мужчины могут успешно поддерживать здоровый баланс гормона и улучшать свои физические и сексуальные функции.

"К продуктам, способствующим выработке тестостерона, относится высокобелковая пища — в частности, рыба и морепродукты. Особенно среди них выделяются анчоусы, креветки, сардины, мидии, моллюски и устрицы", — цитирует диетолога NEWS.ru.