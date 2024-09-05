Невролог предостерёг о вреде кратковременного сна

Невролог Хорошев: кратковременный сон представляет опасность для организма

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кратковременный сон не позволяет мозгу полностью восстановиться и провести необходимые операции, что делает его крайне опасным для организма. Такое мнение высказал невролог Павел Хорошев, комментируя случай японца Дайсуке Хоре, который утверждает, что спит всего полчаса в день на протяжении трёх лет.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

По мнению эксперта, Хоре — шарлатан, вводящий людей в заблуждение. На самом деле, при таком режиме сна когнитивные способности человека серьёзно пострадали бы, а нейроны не смогли бы восстановиться. Невролог подчеркнул, что сон для человека жизненно необходим, и 30 минут в день равносильно полному отсутствию сна.

"Нет, такое практиковать нельзя. Я думаю, что этот японец вводит нас всех в заблуждение. Потому что этого периода однозначно недостаточно для того, чтобы минимальные гигиенические процедуры мозг выполнял", — уточнил врач в беседе с "Инфо24".

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.



Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

