Врач раскрыл, при каких условиях человека можно вернуть к жизни после смерти

Врач Кондрахин: существует клиническая и биологическая смерть

В традиционной медицинской практике различают два типа смерти человека. Клиническая смерть подразумевает возможность реанимации, то есть возвращения пациента к жизни, тогда как при наступлении биологической смерти медики оказываются бессильны. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, оценивая работу доктора Пини Парнии, который, по его словам, якобы нашел способ предотвратить необратимое.

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Как поясняет кандидат медицинских наук, при продолжительных сбоях в функционировании организма, как правило, происходит гибель мозга, что делает невозможным полноценное возвращение человека к жизни. Поэтому, идеи доктора Парнии лишены научной основы, а его эксперименты на свиньях не применимы к людям.

Вместе с тем, существуют свидетельства о возможности возвращения человека к жизни в течение 30–50 минут после смерти, однако теория Парнии не имеет к этому никакого отношения. По словам врача, для этого необходимы специфические условия хранения тела.

"Когда люди в экстремальных ситуациях попадали в холодные воды и находились там длительное время, работу мозга удавалось восстановить", — уточнил врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Уточнения

Клини́ческая смерть — терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций.

