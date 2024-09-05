Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Товары из Турции активно замещают западную обувь и одежду в России
Пьяный водитель автобуса вез школьников в Удмуртии
В "Росатоме" рассказали, почему так важна атомная энергетика для российской экономики
Юрист назвала случаи, когда электросчётчик должны заменить бесплатно
Туристы отсудили более 200 тысяч рублей из-за задержки рейса
Атомные технологии "Росатома" замедляют темпы глобального потепления
Россия и Монголия рассматривают расширение авиасообщения
В Калининграде зафиксирован рост стоимости аренды квартир и гостиничных номеров
Почему стоит включить кабачковую икру в рацион

Врач раскрыл, при каких условиях человека можно вернуть к жизни после смерти

Врач Кондрахин: существует клиническая и биологическая смерть
Здоровье

В традиционной медицинской практике различают два типа смерти человека. Клиническая смерть подразумевает возможность реанимации, то есть возвращения пациента к жизни, тогда как при наступлении биологической смерти медики оказываются бессильны. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, оценивая работу доктора Пини Парнии, который, по его словам, якобы нашел способ предотвратить необратимое.

Врач Кондрахин: существует клиническая и биологическая смерть
Фото: Freepik by freepik, PDM

Как поясняет кандидат медицинских наук, при продолжительных сбоях в функционировании организма, как правило, происходит гибель мозга, что делает невозможным полноценное возвращение человека к жизни. Поэтому, идеи доктора Парнии лишены научной основы, а его эксперименты на свиньях не применимы к людям.

Вместе с тем, существуют свидетельства о возможности возвращения человека к жизни в течение 30–50 минут после смерти, однако теория Парнии не имеет к этому никакого отношения. По словам врача, для этого необходимы специфические условия хранения тела.

"Когда люди в экстремальных ситуациях попадали в холодные воды и находились там длительное время, работу мозга удавалось восстановить", — уточнил врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Уточнения

Клини́ческая смерть — терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Как бороться со слизнями в саду: советы
Как бороться со слизнями в саду: советы
Последние материалы
Россия и Монголия рассматривают расширение авиасообщения
В Калининграде зафиксирован рост стоимости аренды квартир и гостиничных номеров
Почему стоит включить кабачковую икру в рацион
Целлюлит: что это такое и нужно ли его лечить
SciAdv: в жидком ядре Земли находится кольцо толщиной несколько сотен километров
Poltico: популярность Камалы Харрис помешала помощи Украине
Чугунная сковорода: как сохранить её в отличном состоянии
Принимать одновременно отхаркивающие и противокашлевые препараты нельзя — врач-отоларинголог
Винисиус: игроки на ЧМ не будут чувствовать себя комфортно из-за расизма
Лунный календарь: как и когда правильно сажать тюльпаны в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.