Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции разработают памятку для российских путешественников
Заготовка шиповника: правила сбора и хранения
Осенний ритуал: идеальная подготовка роз к зимнему периоду
Некоторым россиянам увеличат доплату к пенсии
В Ростовской области пассажира сняли с поезда за разборки с нецензурными криками
Тутберидзе поможет погасить долг Парсеговой в 1,8 млн рублей
Эксперт Шапарин: проблема подержанных китайских авто — качество металла
Чтобы накопить на жильё, удалите приложения маркетплейсов, посоветовала риелтор
Cell: пищевые микробы составляют 3% кишечного микробиома

Долгий сон в выходные уменьшает риск сердечных заболеваний

The Guardian: у тех, кто отсыпается в выходные, риск болезней сердца снижается
1:04
Здоровье

Исследование, проведённое китайскими учёными, показало, что долгий компенсированный сон в выходные дни может значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании участвовали более 90 тысяч человек из проекта UK Biobank.

The Guardian: у тех, кто отсыпается в выходные, риск болезней сердца снижается
Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Как пишет The Guardian со ссылкой на результаты исследования, озвученные в ходе конгресса Европейского общества кардиологов, учёные разделили участников на четыре группы в зависимости от количества компенсированного сна и проанализировали связь между этим показателем и риском сердечных заболеваний.

Результаты показали, что люди, которые регулярно испытывают недостаток сна в будние дни и компенсируют его в выходные, имеют на 20 % меньший риск развития сердечных заболеваний.

Таким образом, компенсаторный сон в выходные дни может быть полезной стратегией для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для тех, кто регулярно сталкивается с недосыпанием в течение рабочей недели.

Уточнения

Ишемическая болезнь сердца (ИБС, коронарные заболевания сердца; лат. morbus ischaemicus cordis, от греч. ἰσχαιμία — исхайми́а — «ишемия», от ἴσχω — и́схо — «задерживать, останавливать» и αἷμα — айма — «кровь») — состояние, вызываемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом (гипоксия) и питательными веществами. Наиболее частой причиной этого является накопление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Характерными симптомами ИБС считают одышку и появление стенокардии (боль в груди). В начале ухудшение кровотока может не вызывать симптомов, поэтому иногда даже серьёзное осложнение — инфаркт миокарда (сердечный приступ) — возникает без видимых заранее признаков и симптомов. ИБС является основной причиной смерти в мире по данным ВОЗ за 2019 год.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Зеленский едет клянчить дополнительные батареи ПВО Patriot, IRIS-T и SAMP-T
Фитнес-тренер назвала противопоказания для позы кобры
Юрист Капштык: цифровые профили для мигрантов станут дополнительным фильтром
Пожарные сняли с Пизанской башни туриста с инфарктом
Названы ключевые направления сотрудничества России и Китая
Неизвестные "бородачи в тапочках" напали на добровольцев СВО из бригады "Эспаньола". Чем закончился конфликт?
На "Роза Хутор" заботятся о сохранении биоразнообразия в горах
Терапевт посоветовала правильно питаться и больше двигаться, чтобы не заболеть осенью
Как приготовить вкусные маринованные перцы в домашних условиях
В Московском молодежном театре покажут "Добрые дела маленькой Бабы-Яги"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.