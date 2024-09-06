Долгий сон в выходные уменьшает риск сердечных заболеваний

The Guardian: у тех, кто отсыпается в выходные, риск болезней сердца снижается

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое китайскими учёными, показало, что долгий компенсированный сон в выходные дни может значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании участвовали более 90 тысяч человек из проекта UK Biobank.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Как пишет The Guardian со ссылкой на результаты исследования, озвученные в ходе конгресса Европейского общества кардиологов, учёные разделили участников на четыре группы в зависимости от количества компенсированного сна и проанализировали связь между этим показателем и риском сердечных заболеваний.

Результаты показали, что люди, которые регулярно испытывают недостаток сна в будние дни и компенсируют его в выходные, имеют на 20 % меньший риск развития сердечных заболеваний.

Таким образом, компенсаторный сон в выходные дни может быть полезной стратегией для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно для тех, кто регулярно сталкивается с недосыпанием в течение рабочей недели.

Уточнения

Ишемическая болезнь сердца (ИБС, коронарные заболевания сердца; лат. morbus ischaemicus cordis, от греч. ἰσχαιμία — исхайми́а — «ишемия», от ἴσχω — и́схо — «задерживать, останавливать» и αἷμα — айма — «кровь») — состояние, вызываемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом (гипоксия) и питательными веществами. Наиболее частой причиной этого является накопление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Характерными симптомами ИБС считают одышку и появление стенокардии (боль в груди). В начале ухудшение кровотока может не вызывать симптомов, поэтому иногда даже серьёзное осложнение — инфаркт миокарда (сердечный приступ) — возникает без видимых заранее признаков и симптомов. ИБС является основной причиной смерти в мире по данным ВОЗ за 2019 год.

