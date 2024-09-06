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Почему одни люди страдают от укусов комаров сильнее, чем другие?

Сенсоры зуда от комариных укусов: GD3-клетки и их влияние на аллергические реакции
1:08
Здоровье

Учёные из Гарвардской медицинской школы в Бостоне обнаружили ранее неизвестный тип иммунных клеток, играющих ключевую роль в реакции на укусы насекомых и другие аллергические раздражители. Об этом пишет портал Live Science со ссылкой на Nature.

Сенсоры зуда от комариных укусов: GD3-клетки и их влияние на аллергические реакции
Фото: commons.wikimedia.org by Jackaranga, CC BY-SA 3.0

Эти клетки, называемые GD3-клетками, важны для передачи сигнала к сенсорным нейронам, усиливая зуд при воздействии аллергенов.

Главным веществом, выделяемым GD3-клетками, является интерлейкин 3 (IL-3), регулирующий воспалительные процессы в организме. Эксперименты показали, что IL-3 взаимодействует с сенсорными нейронами, вызывая их реакцию на аллергены. Блокировка клеток GD3 или самого IL-3 предотвращает возникновение аллергической реакции.

Исследование проводилось только на мышах, и его результаты требуют подтверждения на людях. Учёные продолжат изучать влияние IL-3 и GD3-клеток на иммунные реакции человека, чтобы разработать новые методы лечения и профилактики аллергии.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса. Характерны для этого семейства ротовые органы: верхняя и нижняя губа вытянуты и образуют футляр, в котором помещаются длинные тонкие иглы (2 пары челюстей); у самцов челюсти недоразвиты — они не кусаются. Подвижные личинки и куколки комаров живут в стоячих водоёмах. 

Зуд (лат. pruritus) — неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами (воздействие химических веществ, бактерий, паразитов). Ощущение зуда часто выражается в острой потребности потереть или почесать некоторый участок кожи (или слизистой).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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