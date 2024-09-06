Газированная вода вредит зубам и костям? Ответили учёные

Medicalxpress: обычная и газированная вода одинаково полезны для здоровья

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди задаются вопросом о пользе и вреде газированной воды. В интернете можно найти разные мнения на этот счёт.

Фото: pxhere.com by rawpixel.com, PDM

Некоторые утверждают, что газированная вода полезна для здоровья, так как она хорошо утоляет жажду, улучшает кровообращение и питание клеток. Другие считают, что газированная вода может привести к проблемам с желудком, изжоге и даже увеличению веса.

Однако стоит отметить, что большинство аргументов в пользу газированной воды не имеют научного подтверждения.

Многие считают, что газированная вода может навредить эмали зубов и костям, однако учёные уверяют, что это всего лишь миф.

"Об этом точно не стоит беспокоиться, если вы не добавляете в газированную воду сахар или цитрусовые. Для того, чтобы нанести зубам серьезный вред, через них должно пройти большое количество газированной воды в течение длительного времени", — пишет издание Medicalxpress.

Например, утверждение о том, что газированная вода улучшает кровообращение, основано на предположении, что углекислый газ, содержащийся в воде, расширяет сосуды. Однако это не доказано исследованиями.

Таким образом, нельзя однозначно сказать, что газированная вода вредна для здоровья. Однако стоит помнить о возможных побочных эффектах и употреблять её в умеренных количествах.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучие воды», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из минеральной или обычной воды, насыщенной углекислым газом.

