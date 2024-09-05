Раскрыты самые первые неочевидные признаки сердечной недостаточности

Кардиолог Иванов назвал храп неочевидным признаком сердечной недостаточности

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Храп и прерывистый сон могут указывать на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, ведущий телеканала "Доктор" Константин Иванов. Эти и другие тревожные признаки он перечислил в разговоре с "Газетой.Ru".

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"Если вам кажется, что ваш супруг выступает по ночам в симфоническом оркестре, солистом, то, к сожалению, это может быть очень грозным симптомом, в том числе остановки дыхания во время сна", — пояснил собеседник издания.

Кроме этого, среди таких предвестников беды он назвал ком в горле, постоянный кашель и боль, отдающую в нижнюю челюсть.

Потливость без видимой причины — скверный знак. "Тоже один из важных критериев, что симпатоадреналовая система работает недостаточно ровно, неблагополучно. Это могут быть различные признаки, которые свидетельствуют не только о дезрегуляции работы щитовидной железы, но и многих заболеваниях, таких как нарушение ритма сердца, артериального давления и хроническая сердечная недостаточность", — рассказал кардиолог.

Он напомнил и классические симптомы: боль в левом подреберье, распирающая, давящая и усиливающаяся при физической нагрузке, которая может отдавать в левую руку или под лопатку, боль в затылочной области и мелькание мушек перед глазами.

Уточнения

Серде́чная недоста́точность (лат insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда. Проявляется увеличением объёма межклеточной жидкости и снижением перфузии органов и тканей.

