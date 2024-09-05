Россиянам рассказали, как часто следует мыть голову и какой шампунь лучше использовать

Доктор медицинских наук Григорий Флакс рассказал, как часто следует мыть голову и каким шампунем лучше пользоваться. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.
По словам эксперта, выдерживать продолжительные паузы между мытьём головы нежелательно, поскольку могут появиться дерматит и высыпания. Он уточнил, что сухие волосы следует мыть 1-2 раза в неделю, а волосы, склонные к жирности — не менее 3-х раз в 7 дней. Для этой цели идеально подойдёт шампунь, в составе которого присутствуют компоненты с подсушивающим и адсорбирующим действием.
Григорий Флакс добавил, что средства ухода оказывают значительное влияние на здоровье и внешний вид шевелюры. Использование неподходящих средств гигиены может способствовать вымыванию протеинов и липидов, а также нарушению эпидермального барьера кожи.
Ранее Pravda.Ru писала про опасные компоненты в шампуне.
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