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Россиянам рассказали, как часто следует мыть голову и какой шампунь лучше использовать

Делать продолжительные паузы между мытьём головы не рекомендуется — эксперт
1:01
Здоровье

Доктор медицинских наук Григорий Флакс рассказал, как часто следует мыть голову и каким шампунем лучше пользоваться. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

Делать продолжительные паузы между мытьём головы не рекомендуется — эксперт
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

По словам эксперта, выдерживать продолжительные паузы между мытьём головы нежелательно, поскольку могут появиться дерматит и высыпания. Он уточнил, что сухие волосы следует мыть 1-2 раза в неделю, а волосы, склонные к жирности — не менее 3-х раз в 7 дней. Для этой цели идеально подойдёт шампунь, в составе которого присутствуют компоненты с подсушивающим и адсорбирующим действием. 

Григорий Флакс добавил, что средства ухода оказывают значительное влияние на здоровье и внешний вид шевелюры. Использование неподходящих средств гигиены может способствовать вымыванию протеинов и липидов, а также нарушению эпидермального барьера кожи. 

Ранее Pravda.Ru писала про опасные компоненты в шампуне.

Уточнения

Дермати́т — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
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