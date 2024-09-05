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Андрей Воробьев: Подмосковье задает высокие стандарты детской медицинской помощи

Здоровье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на V Съезде детских врачей Московской области с международным участием "Педиатрия как искусство", сообщает пресс-служба правительства региона.

Андрей Воробьев: Подмосковье задает высокие стандарты детской медицинской помощи
Фото: Пресс-служба правительства Подмосковья

На съезде обсудили достижения в охране здоровья детей. Как отмечается, прогресс в этом направлении стал возможен благодаря национальным проектам "Здравоохранение" и "Демография".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что внимание президента РФ и реализация нацпроектов способствовали значительным изменениям в здравоохранении.

"В подмосковном Красногорске буквально на днях наш президент вместе с медиками открыл флагманский Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. У нас в регионе 1 млн 760 тыс. детей, и многопрофильная больница была необходима", — подчеркнул Воробьев.

В этом центре работают специалисты по 28 медицинским профилям. Недавно подписанное с фондом "Защитники Отечества" соглашение обеспечит помощь детям участников СВО. Кроме того, центр уже оказал помощь 800 детям. Вскоре там откроют стационар для лечения 15 тыс. пациентов в год.

На съезде также обсудили успехи в снижении младенческой смертности и улучшении показателей выживаемости недоношенных детей. В этом помогают 6 крупных центов и 13 перинатальных отделений второго уровня.

Кроме того, в рамках программы "Поликлиника: Перезагрузка" все детские поликлиники в Подмосковье в этом году приведут к единому стандарту обслуживания. Также продолжается работа проекта "Наш участковый врач".

В Подмосковье активно развивается система реабилитации детей. В октябре в регионе откроется Центр критических состояний. Там будут наблюдать за тяжелыми пациентами в режиме реального времени.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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