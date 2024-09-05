Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туроператоры Турции предложили меры для увеличения потока российских туристов
Политолог Ищенко: Киев применит F-16 для массированного удара по России
Рыночная динамика цен на китайские кроссоверы
5 простых способов преобразить съёмную квартиру без ремонта
Как избавиться от тёмных кругов без косметики: лосось и шоколад
Как правильно собирать свёклу, чтобы она хранилась дольше
Турецкие отели переходят на новый формат вместо системы "всё включено"
В России оценили перспективы расширения БРИКС
Астроном Евгений Бурмистров анонсировал яркие небесные явления сентября

Вакцины против гриппа содержат ртуть, подтвердил доктор Мясников

Доктор Мясников: ртути в вакцине от гриппа столько же, сколько в стейке из тунца
1:02
Здоровье » Здоровье и профилактика

Вакцины против гриппа содержат ртуть, подтвердил врач и телеведущий Александр Мясников. В своём телеграм-канале он рассказал, насколько это опасно.

Доктор Мясников: ртути в вакцине от гриппа столько же, сколько в стейке из тунца
Фото: Информационно-просветительское фан-сообщество "Доктор Мясников" is licensed under public domain

Начата кампания по массовой вакцинации от гриппа, сообщил теледоктор. Прививка никому не помешает, но нужнее всего пожилым — у них она показывает наибольшую эффективность, снижая смертность на 32%.

"Да, вакцины от гриппа содержат тиомерсал. Но ртути там столько же, сколько в одном стейке из тунца. Некоторые новые зарубежные вакцины сегодня идут без тиомерсала", — написал специалист.

Также появились рекомбинантные вакцины без яичного белка. Но сегодня аллергия на яичный белок уже не считается противопоказанием к вакцинации от гриппа, потому что встречается крайне редко — 1,2 случая на миллион введённых доз.

Ранее биолог Антонина Обласова объяснила, кому прививаться от гриппа пора уже сейчас.

Уточнения

Гриппол — группа торговых марок, объединяющая линейку 3- и 4-валентных инактивированных вакцин для профилактики гриппа.

Тиомерсал широко известный в США как thimerosal, — ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства. Фармацевтическая корпорация Eli Lilly дала тиомерсалу торговое название Мертиолят. Он используется в качестве консерванта в вакцинах, препаратах иммуноглобулина, кожных тестах на антигены, противоядиях, офтальмологических и назальных препаратах, а также в чернилах для татуировки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Как бороться со слизнями в саду: советы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ
Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ
Последние материалы
5 простых способов преобразить съёмную квартиру без ремонта
Как избавиться от тёмных кругов без косметики: лосось и шоколад
Как правильно собирать свёклу, чтобы она хранилась дольше
Турецкие отели переходят на новый формат вместо системы "всё включено"
В России оценили перспективы расширения БРИКС
Астроном Евгений Бурмистров анонсировал яркие небесные явления сентября
Какие насекомые являются самыми опасными для человека
Расширенная комплектация Lada Vesta NG 2024: что нового
В Китае рассказали о просьбах ЕС не увеличивать сельхозимпорт из России
Марию Шарапову могут ввести в Зал теннисной славы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.