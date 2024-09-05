Вакцины против гриппа содержат ртуть, подтвердил доктор Мясников

Доктор Мясников: ртути в вакцине от гриппа столько же, сколько в стейке из тунца

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Вакцины против гриппа содержат ртуть, подтвердил врач и телеведущий Александр Мясников. В своём телеграм-канале он рассказал, насколько это опасно.

Фото: Информационно-просветительское фан-сообщество "Доктор Мясников" is licensed under public domain

Начата кампания по массовой вакцинации от гриппа, сообщил теледоктор. Прививка никому не помешает, но нужнее всего пожилым — у них она показывает наибольшую эффективность, снижая смертность на 32%.

"Да, вакцины от гриппа содержат тиомерсал. Но ртути там столько же, сколько в одном стейке из тунца. Некоторые новые зарубежные вакцины сегодня идут без тиомерсала", — написал специалист.

Также появились рекомбинантные вакцины без яичного белка. Но сегодня аллергия на яичный белок уже не считается противопоказанием к вакцинации от гриппа, потому что встречается крайне редко — 1,2 случая на миллион введённых доз.

Ранее биолог Антонина Обласова объяснила, кому прививаться от гриппа пора уже сейчас.

Уточнения

Гриппол — группа торговых марок, объединяющая линейку 3- и 4-валентных инактивированных вакцин для профилактики гриппа.



Тиомерсал широко известный в США как thimerosal, — ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства. Фармацевтическая корпорация Eli Lilly дала тиомерсалу торговое название Мертиолят. Он используется в качестве консерванта в вакцинах, препаратах иммуноглобулина, кожных тестах на антигены, противоядиях, офтальмологических и назальных препаратах, а также в чернилах для татуировки.

