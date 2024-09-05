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Раскрыта реальная опасность злоупотребления чёрным чаем: сорвёте кишечник

Чёрного чая не нужно больше кружки в день, посоветовала нутрициолог
1:58
Здоровье » Здоровье и профилактика

Радио 1 попросило нутрициолога, авторку проекта стройности "Легко с Жанной" Жанну Коробейникову прокомментировать недавнюю новость об исследовании британских диетологов, которые нашли в чёрном чае флавоноиды, помогающие от вздутия живота.

Чёрного чая не нужно больше кружки в день, посоветовала нутрициолог
Фото: commons.wikimedia.org by Nicubunu, CC BY-SA 3.0

Чёрный чай действительно полезен. "Плюсы, безусловно, у чёрного чая есть. У качественного, заварного. Там антиоксиданты, витамины группы B, магний, железо. И те самые флавоноиды, о которых говорит британский диетолог. Там достаточно большой спектр", — подтвердила специалистка.

"Правда, в порции чая этих полезных элементов совсем не так много, как хотелось бы. Если мы будем их набирать количеством, то мы просто сорвём себе кишечник вместе со всеми его многочисленными обитателями. И вздутие покажется каким-то детским лепетом", — предупредила она.

По словам Коробейниковой, многие продукты содержат достаточное количество флаваноидов — цитрусовые, шпинат, лук, зелёный чай, облепиха, горький чёрный шоколад и другие. "Поэтому не только там эти волшебные вещества, а много где ещё. Становясь заложником одного продукта, мы лишаем себя возможности быстрее выздоравливать и вовсе не болеть", — пояснила она.

"Как и в любом другом чае, в чёрном есть плюсы, но есть и минусы. Не стоит зацикливаться на одном продукте — это самое-самое важное, что нужно понимать", — резюмировала эксперт.

По её мнению, не стоит пить больше кружки чёрного чая в день. И то — нормального листового. А пакетированный лучше исключить — неизвестно, что в этих пакетиках насыпано. А чифирь, по словам нутрициолога, и вовсе — "экстрим-путешествие для сердца, для бедной слизистой кишечника, желудка", даже не вздумайте.

Уточнения

Чифи́рь (Чифи́р) — напиток, получаемый вывариванием высококонцентрированной заварки чая. Обладает психостимулирующим действием.

Чёрный чай — вид чая, подвергающийся полной ферментации (окислению) в течение от двух недель до месяца (по традиционной технологии). Традиционно наиболее популярный вид чая в Европе, включая Россию.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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