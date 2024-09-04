Эксперт рассказал, как можно предотвратить развитие диабета

Предотвратить развитие диабета поможет ограничение потребления некоторых продуктов — эксперт

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ и профессор Алексей Березников сообщил, что предотвратить развитие диабета поможет исключение или существенное ограничение потребления сахара, мёда и сладостей. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отметил, что некоторыми фруктами и ягодами также не следует злоупотреблять.

"Лучше не злоупотреблять фруктами и ягодами с гликемическим индексом выше 35: киви, актинидией, крыжовником, голубикой, черникой, виноградом, хурмой, бананом, дыней, ананасом, арбузом, а также цитрусовыми", — сообщил специалист.

Алексей Березников объяснил, что такие продукты стремительно повышают содержание глюкозы в крови. В этом случае организм начинает производить больше инсулина, чем ему необходимо.

Эксперт добавил, что в рацион следует добавить продукты с растительным белком. К ним относят бобовые и злаковые культуры, семена, орехи, темпе (ферментированный продукт из соевых бобов), тофу, зелёный горошек и грибы.

Ранее Pravda.Ru писала, что учёные из Китая представили методику, которая теоретически способна полностью излечить диабет.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого.

