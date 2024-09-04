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Эксперт рассказал, как можно предотвратить развитие диабета

Предотвратить развитие диабета поможет ограничение потребления некоторых продуктов — эксперт
1:23
Здоровье

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ и профессор Алексей Березников сообщил, что предотвратить развитие диабета поможет исключение или существенное ограничение потребления сахара, мёда и сладостей. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

Предотвратить развитие диабета поможет ограничение потребления некоторых продуктов — эксперт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отметил, что некоторыми фруктами и ягодами также не следует злоупотреблять.

"Лучше не злоупотреблять фруктами и ягодами с гликемическим индексом выше 35: киви, актинидией, крыжовником, голубикой, черникой, виноградом, хурмой, бананом, дыней, ананасом, арбузом, а также цитрусовыми", — сообщил специалист.

Алексей Березников объяснил, что такие продукты стремительно повышают содержание глюкозы в крови. В этом случае организм начинает производить больше инсулина, чем ему необходимо.

Эксперт добавил, что в рацион следует добавить продукты с растительным белком. К ним относят бобовые и злаковые культуры, семена, орехи, темпе (ферментированный продукт из соевых бобов), тофу, зелёный горошек и грибы.

Ранее Pravda.Ru писала, что учёные из Китая представили методику, которая теоретически способна полностью излечить диабет.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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