Эксперт рассказал, как можно предотвратить развитие диабета

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ и профессор Алексей Березников сообщил, что предотвратить развитие диабета поможет исключение или существенное ограничение потребления сахара, мёда и сладостей. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.
Эксперт отметил, что некоторыми фруктами и ягодами также не следует злоупотреблять.
"Лучше не злоупотреблять фруктами и ягодами с гликемическим индексом выше 35: киви, актинидией, крыжовником, голубикой, черникой, виноградом, хурмой, бананом, дыней, ананасом, арбузом, а также цитрусовыми", — сообщил специалист.
Алексей Березников объяснил, что такие продукты стремительно повышают содержание глюкозы в крови. В этом случае организм начинает производить больше инсулина, чем ему необходимо.
Эксперт добавил, что в рацион следует добавить продукты с растительным белком. К ним относят бобовые и злаковые культуры, семена, орехи, темпе (ферментированный продукт из соевых бобов), тофу, зелёный горошек и грибы.
Ранее Pravda.Ru писала, что учёные из Китая представили методику, которая теоретически способна полностью излечить диабет.
Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.