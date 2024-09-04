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Нутрициолог рассказала, из-за каких продуктов организм стареет быстрее

Нутрициолог назвала сладкую газировку, конфеты и выпечку ускорителями старения
1:57
Здоровье

Нутрициолог и консультант по здоровому образу жизни Елена Башкирова рассказала о продуктах, которые могут ускорить процесс старения организма.

Нутрициолог назвала сладкую газировку, конфеты и выпечку ускорителями старения
Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow, CC BY-SA 2.0

Эксперт объяснила, что старение происходит из-за повреждений на клеточном и молекулярном уровне, когда процессы разрушения преобладают над восстановлением. Простые углеводы, такие как глюкоза и фруктоза, образуют "сшивки" с белковыми структурами организма, что приводит к потере эластичности коллагена и проблемам с сосудами, суставами и другими органами, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Внешне это проявляется морщинами и пигментными пятнами, а внутри — проблемами с сосудами, суставами и другими органами. Чай с сахаром, сладкая газировка, переизбыток конфет и выпечки, хлеб из белой муки — все это ускорители старения", — рассказала Башкирова.

Гликирование белков также происходит при приготовлении пищи с использованием высоких температур, например, при жарке. Образуются конечные продукты гликации (КПГ), которые нагружают систему детоксикации и мешают внутренним процессам.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется предпочитать более щадящие способы приготовления пищи, такие как тушение, отваривание и запекание в закрытых формах. Также следует минимизировать потребление продуктов с золотистой корочкой, например, чипсы, картофель фри и пончики.

Трансжиры, растительные масла с изменённой структурой молекулы, также могут ускорять старение. Избегайте использования ингредиентов, таких как маргарин, растительный жир, кулинарный жир, гидрогенизированный жир и фритюрный жир.

Алкоголь также обезвоживает организм, что приводит к сухости кожи, отёчности и морщинам, а также повреждению сосудов и головного мозга.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса. Физиология процесса старения аналогична физиологии старения других млекопитающих, однако некоторые аспекты этого процесса, например, потеря умственных способностей, имеют большее значение для человека. Для общества в целом существенное значение имеют социальные и экономические факторы.

Лимона́д — кисло‑сладкий безалкогольный напиток, газированный. Изготавливается из плодов лимона, воды и дополнительных ингредиентов.

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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