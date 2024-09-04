ВОЗ опровергла взаимосвязь пользования смартфонами с развитием рака мозга

ВОЗ: использование смартфонов не провоцирует рак мозга

Австралийские учёные, работающие по заказу Всемирной организации здравоохранения, сегодня обнародовали свои выводы, как сообщает радиостанция "Говорит Москва".

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В ходе исследования, охватившего период с 1994 по 2022 год, ученые проанализировали данные, собранные в десяти странах мира. Данные включали в себя уровни радиоизлучения, измеренные и опубликованные производителями мобильных телефонов для своих моделей. Австралийское управление по защите от радиации и ядерной безопасности, проанализировав полученные данные, пришло к выводу, что не существует связи между использованием мобильных телефонов и развитием рака мозга.

Учёные подчеркивают, что общий уровень заболеваемости раком мозга оставался стабильным на протяжении всего периода исследования. По их мнению, рост числа зарегистрированных случаев злокачественных опухолей мозга связан с усовершенствованием методов диагностики и более широким использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.



Радиово́лны — электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода.

