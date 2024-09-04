Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство США урезает субсидии для Intel
JAHH: новые данные о древнем затмении в Ригведе изменили наше понимание истории
Шесть признаков поддельного парфюма
Три способа улучшить классический рецепт оливье
Как правильно хранить сушёные грибы
Как собрать урожай моркови, который не потеряет свежесть всю зиму?
Учёные назвали два основных фактора, влияющих на счастье
Российские поезда нового поколения получат систему автопилота
В России запустили ИИ для создания приложений и сайтов

ВОЗ опровергла взаимосвязь пользования смартфонами с развитием рака мозга

ВОЗ: использование смартфонов не провоцирует рак мозга
Здоровье

Австралийские учёные, работающие по заказу Всемирной организации здравоохранения, сегодня обнародовали свои выводы, как сообщает радиостанция "Говорит Москва".

ВОЗ: использование смартфонов не провоцирует рак мозга
Фото: Freepik by freepik, PDM

В ходе исследования, охватившего период с 1994 по 2022 год, ученые проанализировали данные, собранные в десяти странах мира. Данные включали в себя уровни радиоизлучения, измеренные и опубликованные производителями мобильных телефонов для своих моделей. Австралийское управление по защите от радиации и ядерной безопасности, проанализировав полученные данные, пришло к выводу, что не существует связи между использованием мобильных телефонов и развитием рака мозга.

Учёные подчеркивают, что общий уровень заболеваемости раком мозга оставался стабильным на протяжении всего периода исследования. По их мнению, рост числа зарегистрированных случаев злокачественных опухолей мозга связан с усовершенствованием методов диагностики и более широким использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

Радиово́лны — электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ
Последние материалы
JAHH: новые данные о древнем затмении в Ригведе изменили наше понимание истории
Шесть признаков поддельного парфюма
Три способа улучшить классический рецепт оливье
ВОЗ: использование смартфонов не провоцирует рак мозга
Как правильно хранить сушёные грибы
Учёные назвали два основных фактора, влияющих на счастье
Как собрать урожай моркови, который не потеряет свежесть всю зиму?
Российские поезда нового поколения получат систему автопилота
Места притяжения туристов в Азии
В России запустили ИИ для создания приложений и сайтов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.